Die Polizei wird in Schleiz einen Einsatz unter realen Bedingungen durchführen.

Schleiz. Die Polizei wird am Mittwochvormittag im Stadtgebiet von Schleiz eine realitätsnahe Übung durchführen.

Polizeiübung unter realen Bedingungen in Schleiz

Der Trainingseinsatz der Landespolizeiinspektion Saalfeld findet am 11. November 2020 zwischen 9 Uhr 13 Uhr am Randgebiet von Schleiz statt. Im Vorfeld wurde darauf geachtet, die Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf die umliegenden Bewohner, Firmen sowie auf das Verkehrsgeschehen am Übungstag auf ein Minimum zu beschränken.

Die aktuelle Situation mit dem Coronavirus wurde unter den geltenden rechtlichen Bestimmungen in der realistischen Einsatzsimulation entsprechend umgesetzt.