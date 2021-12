Pumptrack-Bau in Schleiz geht erst im Frühjahr weiter

RadQuartier-Chef Robin Specht, Bürgermeister Marko Bias und Bauamtsmitarbneiterin Karina Rudolph (von links) vor dem Spatenstich am 26. November an der Pumptrack-Baustelle in Schleiz.

Schleiz. Für die Unterbrechung der Bauarbeiten, die die Firma RadQuartier eigentlich noch im Dezember abschließen wollte, gibt es einen Grund.

Angesichts der aktuellen Winterwetterlage hat die Baufirma RadQuartier GmbH ihre Arbeiten an der Pumptrack-Anlage am Au­steg in Schleiz eingestellt. „Diese Witterung bietet den Fachleuten weder die Möglichkeit, den Unterbau in der nötigen Qualität einzubauen, noch eine händische Asphaltierung der Fahrbahnen auszuführen. Die Baustelle wurde geräumt und dementsprechend abgesperrt“, teilte Karina Rudolph, Mitarbeiterin des städtischen Bauamtes, am Mittwoch mit. Geplant sei die Wiederaufnahme sowie die Fertigstellung der Arbeiten im Frühjahr.

Ursprünglich plante die Firma, die Arbeiten noch im Dezember abzuschließen, wenn es die Witterung zulasse. Der 321.000 Euro teure Pumptrack ist ein hügeliger Rundkurs unter anderem für Mountainbiker und Skater.