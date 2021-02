Quarantäne für Bad Lobensteiner „Frühlingsboten“

Bad Lobenstein. Wenn Max Gambino mit seiner Familie aus Italien nach Bad Lobenstein in sein Eiscafé zurückkommt, beginnt eigentlich der Frühling. Die Einreise in diesem Jahr war allerdings anders als sonst.

Sie gelten als die „Frühlingsboten“ in Bad Lobenstein. Immer wenn Cati, Max und Jonny nach der Winterpause aus dem italienischen Belluno in die Kurstadt zu ihrem Eiscafé „Dolce Vita“ am Markt zurückkehren, werden die Tage deutlich länger. In diesem Jahr verlief die Anreise allerdings völlig anders. Wer aus einem Risikogebiet einreist, der muss erstmal in Quarantäne. Italien gilt nach Angaben des Robert-Koch-Institutes seit dem 8. November als solches. Wir sprachen mit Max Gambino über die Einreise nach Deutschland und die Vorbereitungen auf die neue Saison.