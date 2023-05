Radtour verbindet Kirchen des östlichen Orlatals

Neustadt. Ungewöhnliche Pilgerfahrt startet in Neustadt und endet in Oberpöllnitz

Im vergangenen Jahr waren erstmals Frauen und Männer aus den Kirchgemeinden des Evangelisch-Lutherischen Kirchspiels Neustadt auf einer „Radtour durch die Kirchen der Region“. Manche Teilnehmer haben die ganze Strecke absolviert, andere waren etappenweise dabei, und wieder andere haben nur die Möglichkeit der Besichtigung oder der Andachten in den Gotteshäusern genutzt. „So ist es auch in diesem Jahr gedacht“, teilt das Kirchspiel mit.

Dieses Mal wird am Sonntag, 14. Mai, von Neustadt nach Oberpöllnitz aufgebrochen. Beginn ist um 10 Uhr, und bevor in die Pedale getreten wird, gibt es eine Andacht in der Stadtkirche Neustadt. Weiter geht es nach Döblitz, wo gegen 11 Uhr die Wehrkirche besucht und anschließend ein Imbiss eingenommen wird. Gegen 12.30 Uhr will man in der Kirche in Mittelpöllnitz sein. Anschließend geht es nach Oberpöllnitz weiter, wo nicht nur das Gotteshaus besucht werden soll, sondern auch ein Kaffeetrinken für die Radpilgerer geplant ist und wo 14.30 Uhr das Duo Cantiga (Rebeca Oliveira/Gitarre und Peter Wiegand/Geige) musiziert. „Wir freuen uns auf viele Mitfahrer“, resümiert das Neustädter Kirchspiel in der Einladung zu diesem etwas anderen Radausflug.