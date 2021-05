Radweg-Umleitung in Schleiz

Auf dem Gelände der Alten Brauerei in Schleiz wird gebaut. Radfahrer müssen einen Umweg in Kauf nehmen.

Schleiz. Grund dafür sind die Bauarbeiten auf dem Gelände der Alten Brauerei.

Auf dem Gelände der Alten Brauerei in der Nikolaistraße in Schleiz soll ein neuer Aldi-Markt entstehen. In dieser Woche beginnen in diesem Zusammenhang die Arbeiten für den Bau einer neuen Erschließungsstraße.

Der Radweg wird an den Rand der neuen Straße verlegt. Dafür muss der Radweg mindestens bis 31. August vollgesperrt werden. Beginn der Baumaßnahmen war der gestrige Montag.

Die Umleitung für Radfahrer über die Wisentapromenade ist ausgeschildert, teilte die Stadtverwaltung Schleiz mit.