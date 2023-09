Railaer Anwohner fühlen sich in Gefahr

Raila. Erst kürzlich hatte sich ein Lkw in einer Sackgasse festgefahren. Mehrere Wendeversuche misslangen und sorgten für Schäden.

Einige Anwohner in Raila sehen durch den regen Verkehr in dem kleinen Ort erhöhte Gefahr.

„Die Schwerlastzüge fahren oft mit 50 km/h und mehr in den Ort hinein. Entgegenkommender Verkehr muss in den Straßengraben oder die Rabatten ausweichen. Fußgänger müssen sich in Sicherheit bringen, denn Fußwege sind im gesamten Ort nicht vorhanden“, sagt Silvester Tamás als Anwohner. Erst kürzlich hatte sich am späten Abend ein Lkw in einer Sackgasse regelrecht festgefahren. Mehrere Wendeversuche misslangen und sorgten für verschiedene Schäden.

Laut Polizei versuchte der Fahrer mehrfach sich aus dieser Lage zu befreien, wodurch sich die Kupplung so abnutzte, dass das Fahrzeug nur noch abgestellt werden konnte. Gemeinsam mit der Polizei erfolgte das so, dass ein Vorbeifahren anderer Fahrzeuge möglich war. Erst am Folgetag gegen Mittag wurde der Lkw abgeschleppt.

Durch die Polizei wurde bis zum Entfernen des Lkw eine Verkehrswarnmeldung für den Bereich herausgegeben. Beschädigungen seien jedoch polizeilich nicht bekannt. In Raila gelte ein Durchfahrtsverbot für Lkw ab einem gewissen Gewicht.