Rapport im Gesundheitsministerium erfolgt

Im Thüringer Landtag wurden am Donnerstag drei mündliche Anfragen von Landtagsabgeordneten von Linke, CDU und AfD bezüglich des Schleizer Krankenhauses beantwortet.

Am ausführlichsten befragte der Linken-Abgeordnete Ralf Kalich die Landesregierung. Er wollte unter anderem wissen auf welcher Grundlage der Aufsichtsrat des Schleizer Krankenhauses von dem Krankenhausplan abweichen und die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe schließen. In ihrer Antwort sagte die Staatssekretärin des Gesundheitsministeriums, Ines Feierabend, dass der Krankenhausträger durch den am 25. April 2017 erfolgten Feststellungsbescheid verpflichtet ist, denn Versorgungsauftrag im vollstationären Bereich mit zwölf Planbetten zu erfüllen. Sollte der Träger eine dauerhafte Schließung der Abteilung beschließen, müsse er das der Planungsbehörde mitteilen, was bisher noch nicht erfolgt ist. Sollte dann kein andere Träger gefunden werden, wäre der Saale-Orla-Kreis verpflichtet, für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung zu sorgen.

Zudem wollte Kalich wissen, inwieweit der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), Kenntnis von der Schließung der Geburtsstation hatte. Feierabend antwortete darauf, dass Fügmann in einem Schreiben vom 26. Februar aussagte, dass er bisher nicht in die Pläne des Krankenhausträgers eingebunden war. Deshalb habe das Gesundheitsministerium Fügmann, den Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Schleiz, Ralf Delker sowie den Präsidenten des Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner, für Mittwoch, 11. März, zum Gespräch geladen. Zudem habe der Krankenhausträger in den Jahren 2015 bis 2019 mehr als 2,2 Millionen Euro an Fördermittel für das Schleizer Krankenhaus erhalten, sagte Feierabend, womit sie eine weitere von Kalichs Fragen beantwortete.

Uwe Thrum, AfD-Direktmandatträger Foto: Anja Bergner

Der AfD-Direktmandatsträger des Saale-Orla-Kreises, Uwe Thrum, wollte hingegen wissen, ob der Krankenhausträger einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung für unterbesetzte Fachabteilungen gestellt hat. Feierabend antwortete, dass dies am 30. Mai 2018 geschehen sei. Damals fehlten der Gynäkologie und Geburtshilfe 0,17 Vollkräfte. Seitdem habe die Geschäftsführung regelmäßig Meldung über den Personalbestand machen müssen. Noch am 1. November vergangenen Jahres habe sich an den fehlenden 0,17 Vollzeitstellen nichts geändert. Aufgrund dieses geringen Wertes sei eine Schließung der Abteilung nicht zwingend erforderlich gewesen. Laut der letzten Personalstandmeldung sei der Personalnotstand relativ unvorhergesehen erfolgt. Allerdings würde auch das Fehlen einer Ausnahmegenehmigung nicht zu einer Abteilungsschließung führen, da der verpflichtende Thüringer Krankenhausplan nicht eingeschränkt wurde. Ein Änderungsbescheid zum Thüringer Krankenhausplan gebe es nicht.

In einer Antwort auf die mündliche Anfrage der CDU-Landtagsabgeordneten Beate Meißner war unter anderem zu Erfahren, dass für das Schleizer Krankenhaus jährlich 400.000 Euro Fördermittel als Sicherstellungszuschlag gezahlt werden.