Rauschgifthändler mit Baseballschläger geschlagen

Vor dem Landgericht Gera ist am Mittwoch eine Raubstraftat in Schleiz verhandelt worden.

Vor der 9. Strafkammer des Landgerichtes Gera hat am Donnerstag die Verhandlung gegen drei junge Männer begonnen, die an einem schweren Raubüberfall am 21. Februar dieses Jahres in Schleiz beteiligt gewesen sein sollen. Während einer der drei Beschuldigten nur mit im Auto gesessen und dort gewartet haben soll, sollen die anderen beiden Angeklagten mit zwei weiteren jungen Männern aus Bayern einen mutmaßlichen Drogendealer in seiner Wohnung überfallen haben.