Erklärungen in der Brauhausgasse, die ihren Namen vom einstigen städtischen Brauhaus hat

Reges Interesse an Pößnecker Heimatgeschichte

Pößneck. Der neueste Pößnecker Streifzug widmete sich dem Brau- und Schankgewerbe.

Der neue Sonntagsstreifzug zog gestern wieder viele heimatgeschichtlich interessierte Pößnecker an. Besonders das Pößnecker Brau- und Schankgewerbe scheint zu locken, denn es wurden über 70 Teilnehmer gezählt. Alle, die auf ihre sonntägliche Mittagsruhe verzichteten, wurden von der Stadtführerin Beate Sickel belohnt. Neben umfangreichen Informationen zu Bier, Braurecht und den ehemals 56 Gaststätten in Pößneck gab es auch einen Exkurs zur einstigen Kaffeehauskultur in der Stadt und zu den Weinlokalen.

Am Ende der Führung bestand die Möglichkeit, am Markt einzukehren und ein Bier zu bestellen, um sozusagen den praktischen Teil der Führung zu absolvieren.

Start war praktischerweise am Markt. Rundherum gab es – damals! – reichlich Einkehrmöglichkeiten. Die Erste Köstitzer Bierquelle, eine Weinstube, ein großes Kaffeehaus und den Ratskeller. Geblieben sind zwei Gaststätten. Der Rundgang führte ausschließlich durch die Innenstadt und dauerte aufgrund der Fülle an Informationen länger als 90 Minuten. Am Ende gab es Applaus für Beate Sickel und die bereits erwähnte Möglichkeit, ein Bier zu trinken.

Der nächste Pößnecker Sonntagsspaziergang wird etwas aus der Reihe fallen. Unter dem Titel „Worüber man in Pößneck lachte“ dürfen sich die Pößnecker auf einen betont lustigen Rundgang freuen. Einen, der nicht vordergründig Heimatgeschichtliches mit Zahlen und Fakten vermittelt. Außerdem gibt Christel Ziermann mit dieser Tour durch Pößneck ihr Debüt als Stadtführerin.

Dieser nächste Rundgang findet bereits am 20. August statt und beginnt um 13.30 Uhr auf dem Markt. Tipp: Karten möglichst im Vorverkauf in der Tourist-Information, Klostergasse 6, erwerben.