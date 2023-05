Remptendorf: Ältester Männerchor Thüringens gefeiert

Remptendorf. Zehn Chöre gratulieren zum 180-jährigen Bestehen des Männerchores. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow weilte unter den Gästen.

Mit der Europahymne „Freude schöner Götterfunken“ ging am vergangenen Sonntagabend das Chortreffen zum 180-jährigen Bestehen des Männerchores Remptendorf 1843 zu Ende.

Zehn befreundete Chöre waren der Einladung der Remptendorfer gefolgt. Die Sänger kamen zum Beispiel aus Rodau in Sachsen, Marktgölitz, Kamsdorf, Eichicht, Zöllnitz, Unterwellenborn, Liebengrün-Liebschütz und aus Friesau, um Grüße und Glückwünsche zu diesem besonderen Jahrestag zu überbringen. Immerhin gratulierte man dem ältesten Männerchor in Thüringen und einem der ältesten in der gesamten Bundesrepublik.

Fahnenwimpel mit der Zahl 1843

Gegründet wurde er in einer Zeit, in der die Menschen begannen, sich für Kultur zu interessieren und erste Vereine entstanden. Ein Fahnenwimpel mit der Zahl 1843 zeugt vom frühen Gründungsdatum. Nach einem musikalischen Gruß der Gastgeber sprachen Reinhard Telle, seit 2006 Vorstand des Chores, und Bürgermeister Thomas Franke zu den Gästen im vollbesetzen, festlich geschmückten Zelt. Landrat Thomas Fügmann (CDU) sagte, beim Männerchor geht es um Gesang und Geselligkeit. Das war im Remptendorf zu erleben. Nach und nach kamen die Chöre zu Gruß und Gesang auf die Bühne und gestalteten zusammen einen schönen, für manchen unvergesslichen Nachmittag.

André Telle und Marie-Theres Schräpel führten durch das Programm und gaben immer wieder interessante Details zu den Chören weiter.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Landtagsmitglied Christian Herrgott (CDU) weilten lange unter den Gästen und gratulierten zwei besonders verdienten Männern: zum einen Günter Hertwig, mit 89 Jahren ältester Sangesbruder in Remptendorf, ist seit 1969 Chormitglied, also seit 54 Jahren. Und weil das Sängertreffen ein Teil des großen Festwochenendes für drei Vereinsjubiläen war, wurde auch Ingolf Mann für seine langjährige, überaus aktive und hilfsbereite Mitgliedschaft im Kultur- und Traditionsverein und dem Faschingsclub ausgezeichnet. Beide erhielten einen schönen Präsentkorb. Ebenso wie das gesamte Festwochenende war es eine rundherum gelungene Veranstaltung.