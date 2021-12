Remptendorf: Kreissparkasse unterstützt Schülerprojekt

Remptendorf. Ein Arbeitseinsatz in Remptendorf beschert eine Geldspende für Bänke und eine Schautafel.

Schulleiter Karl-Heinz Weiß legt Wert darauf, dass die Schüler der Regelschule Remptendorf in ihrer Projektarbeit möglichst praktische Dinge angehen. Am besten gefällt es ihm, wenn die Arbeiten einen bleibenden Nutzen für die Schule, das Umfeld oder den gesamten Ort haben. Deshalb wurde der Hang an der Leith, ein Flurstück in Remptendorf, zum „Dauerprojekt“ bestimmt. Immer wieder sollen sich Schüler um das Flurstück in Remptendorf kümmern. Dazu gehört es, die Wege freizuschneiden, Gestrüpp zu entfernen, Müll aufzusammeln, Infotafeln zu Vögeln und Pflanzen aufzustellen, eine Bank zu bauen und das Leithen-Häuschen, eine kleine Schutzhütte mit schönem Blick über den Ort, sauber zu halten. Seit September kümmern sich vier Jugendliche der zehnten Klasse um das Projekt „An der Leith“.

Das Aus-der-Schule-herausgehen hat den jungen Leuten schon so manches interessante Gespräch gebracht und nun eine große Spende für ihre Arbeit beschert. Uta Kläring, Vorstandssekretärin der Kreissparkasse Saale-Orla, hat die Jugendlichen und den Schulleiter bei einem ihrer Arbeitseinsätze getroffen und sich über das Projekt erkundigt. Sie freute sich so sehr über das Engagement, dass sie um eine Spende bei der Kreissparkasse warb. Das ist geglückt und so konnte die Projektgruppe nun von der Kreissparkasse eine hohe Spende entgegennehmen. Uta Kläring hat den Scheck gern in Vertretung des Vorstandes übergeben. „Wir danken der Kreissparkasse herzlich. Wir werden das Geld für Bänke und eine Informationstafel ausgeben“, sagt Elias-Samuel Mielke, einer der Schüler, die in der Projektgruppe den Hang pflegen.