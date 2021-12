Remptendorf: Musikalische Andacht bringt Weihnachtsstimmung

Remptendorf. Durch die Pandemie fällt es vielen Menschen schwer, in Adventsstimmung zu kommen. So haben es die Remptendorfer geschafft.

Dritter Advent – das Weihnachtsfest ist nah. Da sind bei vielen Menschen das wohlige, besinnliche Gefühl, die Weihnachtsstimmung schon angekommen. In normalen Jahren. In diesem Jahr, so berichtet es Pastorin Anne Boelter vom Kirchspiel Ebersdorf, sei das oft anders.

Sie höre Stimmen wie „schlimm“ oder „ich fühle mich nicht in Adventsstimmung“. Und auch: „Die Pandemie überdeckt alles, wie soll da Weihnachten werden?“ Diesen Menschen empfiehlt sie, nicht noch tiefer in das Tal zu schauen, durch das alle gerade durch müssten. „Schauen Sie nach vorn, schaut auf! Es kommen bessere Zeiten“, so Anne Boelter.

Mit der musikalischen Andacht, die am Samstagabend in der Remptendorfer Kirche stattgefunden hat, gab es ein Angebot der Zuversicht, zum Aufschauen. Alles, was in Pandemiezeiten und dem erforderlichen Schutz vor dem Virus möglich war, wurde geboten. Die Organistin Annegret Krenzler spielte mehrere gutbekannte Melodien und auch sehr alte Stücke auf ihrem Instrument.

Türchen öffnen digital

Der Chor Saaleklänge LiLiRe (Liebengrün, Liebschütz, Remptendorf) war ebenso dabei. Doch nicht die fast 20 zum Chor gehörenden Sängerinnen und Sänger durften auftreten, der Pandemieschutz erlaubte nur eine Mini-Formation. Das Trio aus Chorleiterin Nadine Wunderlich und den beiden Liebschützern Katja und Kristina Jacob erfreute mit Gesang.

Zustimmendes, zufriedenes Nicken war unter den Zuhörern zu vernehmen, als zum Beispiel „O du fröhliche“ erklang. Schließlich durften einige Kinder ihr Können unter Beweis stellen. An der Orgel und mit Flöte trugen Noah, Elisabeth und Miriam die Lieder „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Leise rieselt der Schnee“ vor. Darüber freuten sich nicht nur die Kinder sehr, es wurde gar geklatscht.

Nachdem auch eine Geschichte vorgelesen und Liedtexte gesprochen waren, ging die Pastorin mit der Altarkerze in den Händen aus der Kirche, um die Remptendorfer Blasmusikanten zu begrüßen. Sie setzten die musikalische Andacht im Freien fort. An der festlich beleuchteten Kirche waren einige Dutzend Menschen zusammengekommen, um gemeinsam den weihnachtlichen Melodien zu lauschen, ein Gebet zu sprechen und die festliche Stimmung zu genießen.

Nur wenige Minuten zwar, aber für so manchen bestimmt eine Einstimmung auf den Heiligen Abend. Am 24. Dezember lädt die Kirchgemeinde Remptendorf um 15.30 Uhr auf den Dorfplatz ein. Dort wird es den Gottesdienst mit Musik im Freien geben. – Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, darf an jedem Tag ein digitales Adventskalendertürchen der Kirchspiele Ebersdorf, Zoppoten und Tanna geöffnet werden. Zu finden ist dieser, wie sämtliche Angebote und Termine, unter www.kirchspiel-ebersdorf.de.