Remptendorf: Wenige Details bei Fragen nach Rettungsfristen

Remptendorf. Uwe Thrum (AfD) geht einem Unfall nach und fordert eine 24-stündige Besetzung der Remptendorfer Wache.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Thrum lässt beim Thema Rettungsfristen im Saale-Orla-Kreis nicht locker.

Über seine Landtagsfraktion hat Thrum nun eine informelle Anfrage an den Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen gestellt. Dabei geht er auch einem Verkehrsunfall nach, der sich am 11. Juni auf der Straße zwischen Thimmendorf und Lückenmühle mit einer Mopedfahrerin ereignet hatte. Da die Rettungswache in Remptendorf nur tagsüber besetzt ist, musste ein Rettungswagen aus Probstzella anrücken. Dabei wurde die Hilfsfrist überschritten.

Das wiederum bestätigt der Rettungsdienstzweckverband, nennt jedoch nicht, wie von Thrum angefragt, die Zeit, die der eingesetzte Rettungswagen bis zur Unfallstelle brauchte. Auch die Frage, wie viele Hilfsfristen von Jahresanfang bis zum 24. Juni überschritten wurden, lässt der Zweckverband offen. „Zu diesem Punkt können wir leider aktuell keine Aussage machen, da die Hilfsfristen zum Ende des Kalenderjahres zusammenfassend ermittelt werden“, heißt es in der schriftlichen Antwort an den Landtagsabgeordneten.

Ebenfalls, so geht aus den Antworten des Zweckverbandes hervor, wird es eine Analyse der Hilfsfristerreichung erst zum Ende des Jahres geben. Danach werde auch darüber entschieden, ob es zusätzliche Einsatzfahrzeuge, veränderte Dienstzeiten oder dergleichen geben wird. Thrum ist von den Antworten nicht begeistert und fordert weiterhin eine 24-stündige Besetzung der Remptendorfer Wache.