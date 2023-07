Renngeschichte zum Anfassen: Schüler erfahren mehr über Rennmotorräder vom Schleizer Dreieck

Oberböhmsdorf. Bei Edelweiss Customs in Oberböhmsdorf hörten Schleizer Schüler nicht nur von historischen und modernen Rennmotorräder, sie sahen sie auch.

100 Jahre Renngeschichte sehen, hören und auch fühlen – das war ein besonderes Erlebnis für die rund 75 Schüler der fünften Klassen aus der Schleizer Goetheschule, die am Dienstag zu Besuch bei Edelweiss Customs von Robert Redlich in Oberböhmsdorf waren.

„Dieses Motorrad ist älter als das Schleizer Dreieck als Rennstrecke“, gibt Robert Redlich der Klasse 5c der Schleizer Goetheschule zu verstehen, die einen Halbkreis um ihn und das Gefährt gebildet haben, welches teilweise eher an ein Fahrrad als an ein Motorrad erinnert.

Das Modell, vor dem die Kinder stehen, ist eine amerikanische Indian, Baujahr 1914. Der Lenker gleicht dem eines alten Fahrrades, ebenso die Vorderradgabel und die Pedale. Doch im fahrradähnlichen Rahmen ist der Motor deutlich zu sehen. „Dieses Motorrad hat bereits einen Motor mit 1000 Kubikzentimeter Hubraum“, erzählt Robert Redlich. Und mit diesem Motor brachte es das Gefährt damals auch auf Geschwindigkeiten von 100 bis 120 Kilometer pro Stunde.

Mit fünf Litern Benzin so weit wie möglich

Dann schwenkt Robert Redlich über zu einem anderen Motorrad, einer Ardie aus Nürnberg, 1929 gebaut. „Solche Motorräder sind auch hier auf dem Schleizer Dreieck gefahren. Damals waren die Rennen aber noch ganz anders, als heute. Die erste Veranstaltung auf dem Schleizer Dreieck 1923 war eigentlich gar kein Rennen, sondern ein Reichweiten-Wettbewerb. Jeder Fahrer erhielt fünf Liter Sprit und musste damit so weit wie möglich über das Schleizer Dreieck fahren. Das erste richtige Rennen fand dann 1924 statt“, berichtet der Oldtimer-Enthusiast den Schülern.

Dann fängt er an, die beiden ersten Motorräder, die er den Kindern vorgestellt hat, zu vergleichen. „Das hier sieht schon richtig aus wie ein Motorrad. Hier ist am Vorderrad eine Bremse, beim anderen nicht. Hier gibt es schon einen Drehgashebel und hier sind Schalter, um die Luftzufuhr zu steuern. Das erledigt heute die Elektronik“, erklärt Redlich mit Blick auf den in Nürnberg gefertigten Oldtimer.

Leben verloren auf dem Schleizer Dreieck

Die Rennen in den Anfangszeiten des Schleizer Dreiecks seien ganz anders zu den heutigen gewesen. „In der Regel war es so, dass die Fahrer mit ihrem Motorrad hierher gefahren sind, haben dann die Beleuchtung abgeschraubt, sind das Rennen gefahren und wenn alles gut gegangen ist, sind sie mit ihrem Motorrad wieder nach Hause zurück gefahren“, erzählt der Firmeninhaber von Edelweiss Customs.

Allerdings, so erklärt er auch, liefen die Rennen nicht für alle Fahrer gut. „Viele haben ihr Leben auf dem Schleizer Dreieck verloren, früher sind die Fahrer wirklich um ihr Leben gefahren“, verdeutlicht er. Das habe an unterschiedlichen Umständen gelegen. „Früher sind die Fahrer auf Schotter gestartet, der Teer kam erst in dem 1930er Jahren“, erklärt er. Zudem habe es Bäume und Gräben entlang der Strecke gegeben, keine Kiesbeete und Streckensicherungen.

Auch die Schutzausrüstung war eher bedürftig. Dann zeigt er den Kindern eine Lederkombi aus den Anfangszeiten des Dreiecks. Eine simple Jacke aus braunen Leder und dazu eine simple Lederhose. „Für den Kopf gab es damals lediglich eine Lederkappe, die mehr einer windschnittigen Silhouette gedient hat, als der Sicherheit, dazu gab es noch eine Schutzbrille vor dem Wind“, zeigt er die historischen Gegenstände hoch.

Nach und nach habe sich der Schutz verbessert, allen voran bei den Helmen, wie er an mehreren unterschiedlichen Modell bis zum Integralhelm präsentiert.

Etliche Schrammen an der Schutzkleidung

Dann schwingt Robert Redlich auf die jetzige Zeit in Sachen Schutzausrüstung um. „Es gibt Unterschiede in der heutigen Schutzausrüstung zwischen Autos und Motorrädern“, erklärt er und hält einen Overall für Autorennen hoch. „Die hier ist leicht, flexibel und feuerfest, weil das Auto für den Schutz sorgt und bei einem Unfall Kräfte aufhält“, erklärt er. Dann zeigt er den Rennoverall des Schleizer Motorrad-Rennfahrers Philipp Stich.

„Die hier schon deutlich schwerer und fest und überall an den Außenseiten sind Protektoren, die bei einem Unfall vor Verletzungen schützen sollen – und das tun sie, oft auch mehrfach“, erklärt er und dreht die Rennbekleidung so zu den Kindern, dass viele Schrammen an der Seite und hinten sichtbar sind. Ein solcher Rennoverall habe mittlerweile sogar einen Airbag, der auslöst und den Fahrer vor schweren Verletzungen schützt, wenn die Sensorik einen Unfall mit mehr als 30 Kilometer pro Stunde registriere.

Sodann ist Robert Redlich auch schon bei der Rennmaschine von Philipp Stich, welche der Rennfahrer dem Oldtimer-Enthusiasten für seinen Schülerbesuchstag zur Verfügung gestellt hat. „Dieses Motorrad ist mit den alten nicht zu vergleichen, es ist nur für die Rennen gebaut. Es hat keine Beleuchtung aber jede Menge Technik verbaut“, erklärt Robert Redlich.

So zum Beispiel einen sogenannten elektronischen Schaltblitz, der dem Fahrer anzeigt, wann der optimale Schaltzeitpunkt ist. Oder auch Einstellungsmöglichkeiten für das Gewicht des Fahrers und den optimalen Anpressdruck des Hinterrades, das die Maschine nach vorne katapultiert.

Damit die Kinder die Unterschiede zwischen den Motorrädern nicht nur sehen, sondern auch fühlen können, lässt er sie Rad und Reifen anfassen. „Die alten Speichenräder wogen gut acht Kilogramm, im Reifen befand sich noch ein Schlauch wie bei eurem Fahrrad. Heute sind die Felgen gegossen oder aus Kohlefasern und wiegen ein bis zwei Kilogramm. Der alte Reifen ist deutlich schmaler und hart. Ein moderner Rennreifen ist ganz weich, damit er auf dem Asphalt klebt“, erklärt er und lässt die Kinder zum Abschluss den Unterschied fühlen.