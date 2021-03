In Oberlemnitz wird das Trinkwasser am Dienstagvormittag abgestellt.

Reparaturen an Trinkwasserleitung in Oberlemnitz

Am Dienstag kommt es in Oberlemnitz zur Unterbrechung der Trinkwasserversorgung. Wie der Zweckverband Wasser und Abwasser Lobenstein (Walo) am Montag kurzfristig mitteilte, wird das Wasser in der Zeit von 8.30 bis gegen 12 Uhr komplett abgestellt.

Grund seien Reparaturen an einer Trinkwasserleitung.

Die Bürger sollen sich mit Trinkwasser bevorraten und keine Wasserverbrauchsgeräte betreiben.