Riesengroße Glückwunschkarte in Schleiz ausgestellt

Schleiz. An dem farbenfrohen Werk haben Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Tanna und Oettersdorf sowie der Regelschule Schleiz mitgewirkt.

Der Kinder- und Jugenstützpunkt der Volkssolidarität Regionalverband Oberland e.V. hat an der Alten Poststraße 2 in dieser Woche ein Schaufenster gestaltet. Dieses gehört zur Firma von Peter Knapp, der einen Haus-Service betreibt und die Fläche gerne dafür zur Verfügung stellt. An dem farbenfrohen Werk, das anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Schleizer Dreiecks entstanden ist, haben Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Tanna und Oettersdorf sowie der Regelschule Schleiz mitgewirkt.