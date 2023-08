Riesige Sonnenblumen erblühen im Saale-Orla-Kreis

Krölpa. Auf einem Feld im Saale-Orla-Kreis wachsen besonders große Sonnenblumen. Florian Krause studiert Agrarwirtschaft und erzählt was es damit auf sich hat.

An der Bundesstraße 281 zwischen Krölpa und Rockendorf erblüht ein Meer aus riesigen Sonnenblumen. Doch was hat es mit ihrer Größe auf sich? Florian Krause kommt aus Könitz und studiert Agrarwirtschaft in Dresden. Momentan macht er ein Praktikum beim Landwirtschaftlichen Betrieb Agrarprodukte Ludwigshof und kennt sich genau mit dem Thema aus.

„Der Sonnenblumenanbau ist in der Region nicht stark verbreitet, weil die meisten Flächen nicht geeignet sind“, sagt der Masterstudent. „Wir haben vereinzelte Felder, wo es funktioniert, wie hier zwischen Krölpa und Rockendorf.“ Das Feld sei jedoch Aufgrund seiner Größe schwer zu bewirtschaften.

„Es ist sehr klein und deshalb haben wir uns überlegt, etwas für die Bevölkerung zu tun und die Sonnenblumen zum selbst Schneiden anzubauen“, sagt Florian Krause. Für 50 Cent kann man sich hier eine Blume mitnehmen.

Dass die Sonnenblumen auf dem Feld so groß sind, liege an der Saat. „Es ist eine hochwachsende Sorte mit kleiner Blüte. Wir haben sie weit auseinander gepflanzt, sodass sie genug Platz zum Wachsen haben“, so der 24-Jährige. Auch im Herbst blühen die Sonnenblumen noch. „Sie werden standort- und sortenabhängig geerntet. In der Regel ab September“, sagt der Agrarwirtschaftsstudent.