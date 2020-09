Rainer Müller aus Dresden baut am Montagnachmittag in Hirschberg eine Freiflächeninstallation für das Kulturfestival „Grünes Band verbindet – 30 Jahre Deutsche Einheit" auf.

Rinderhaut-Tipis erinnern an Lederherstellung in Hirschberg

Der Dresdener Künstler Rainer Müller hat am Montagnachmittag in Hirschberg seine Freiflächeninstallation für das Kulturfestival „Grünes Band verbindet – 30 Jahre Deutsche Einheit“ aufgebaut. Die acht tipiartigen, mit ungegerbten Rinderhäuten bespannten Zelte sollen auf der Wiese zwischen dem Museum für Gerberei und Stadtgeschichte, Kulturhaus und Villa Novalis an die 250-jährige Geschichte der bis 1993 hier stehenden Lederfabrik erinnern.