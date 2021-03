Rinderhirn vor der Tür: Fügmann erstattet Anzeige

Der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wie Alexander Hebenstreit, Sprecher des Landratsamtes, auf Anfrage sagte, waren am Dienstagmorgen am Eingang des Schleizer Landratsamtes Teile eines Rinder- oder Schweinehirns deponiert worden. Darüber waren Plakate angehängt, auf denen Fügmann frisches Hirn angeboten wurde.

Die Polizei und das Veterinäramt hätten die Ermittlungen aufgenommen, berichtet MDR Thüringen.

Indes will der Saale-Orla-Kreis dezentrale Anlaufpunkte für kostenlose und regelmäßige Corona-Schnelltest schaffen. Das frühzeitige Erkennen von Infizierten – auch und vor allem, wenn sie keine Symptome zeigen – sei ein zentrales Element zur Unterbrechung von Infektionsketten, heißt es.

Austausch mit Nachbarlandkreis

Ein Beispiel, wie das aussehen könnte, zeige der angrenzende Landkreis Hof, wo nun in allen Gemeinden Stationen für kostenlose Schnelltests eingerichtet wurden, die an mindestens einem, zumeist aber zwei Tagen pro Woche geöffnet haben. Ausgearbeitete Pläne für ein vergleichbares Konzept gebe es im Saale-Orla-Kreis aktuell nicht, das Thema werde aber verfolgt.

„Wir sind im ständigen Austausch mit unseren Nachbarn und befinden uns entsprechend auch in Gesprächen mit dem Landkreis Hof. Entscheidend wird sein, wie es sich in der Praxis umsetzen lässt“, sagt Amtsarzt Torsten Bossert. Zugleich verweist er auf begrenzte materielle und personelle Ressourcen.

Zahl der Tests zurückgegangen

Der Sichtweise, dass verstärktes Testen den Inzidenzwert noch weiter nach oben treiben würde, tritt der Mediziner entgegen. „Es ist eher das Gegenteil der Fall: Je mehr wir testen, desto früher können wir die Infektionsketten unterbrechen und verhindern, dass Infizierte andere Menschen anstecken. Heute und morgen hätte man dadurch vielleicht wirklich ein paar Fälle mehr, mittelfristig ließe sich das Infektionsgeschehen aber nachhaltig abmildern“, so Bossert.

Ohnehin wird in den Augen des Amtsarztes derzeit zu wenig im Saale-Orla-Kreis getestet. So habe die Zahl der durchgeführten PCR-Tests im Vergleich zu den vergangenen Monaten spürbar abgenommen und das nicht nur an der Abstrichstrecke des Gesundheitsamtes am Landratsamt. Die zentrale Abstrichstation der Kassenärztlichen Vereinigung am Krankenhaus in Schleiz habe mangels Nachfrage nur noch an drei Tagen pro Woche geöffnet. Auch in den Hausarztpraxen sei die Zahl der durchgeführten Corona-Tests rückläufig.

42 neue Corona-Fälle

„Und das passt nicht zu unseren hohen Infektionszahlen, die sich ohne nennenswerte Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen völlig diffus über den gesamten Landkreis verteilen. Wir müssen daher davon ausgehen, dass es eine hohe Dunkelziffer von Menschen gibt, die infiziert sind, ohne es zu wissen“, sagt Bossert.





Aktuell weist das Robert-Koch-Institut für den Saale-Orla-Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 239,1 aus. Allein von Mittwoch auf Donnerstag sind 42 neue Fälle hinzugekommen. Die meisten Neuinfektionen wurden in Remptendorf (6) und Pößneck (5) gemeldet. Je vier bestätigte Fälle gab es in Bad Lobenstein, Neustadt, Saalburg-Ebersdorf, Wurzbach und der VG Ranis-Ziegenrück. Die übrigen Positivbefunde verteilen sich auf die Verwaltungsgemeinschaften Oppurg und Seenplatte sowie Hirschberg, Rosenthal und Tanna.