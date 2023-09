Ritterlager und mehr zum Weltkindertag auf Schloss Burgk

Burgk. Für den 20. September hat das Museum Schloss Burgk für Klein und Groß zahlreiche nette Dinge geplant.

Zum Weltkindertag am Mittwoch, 20. September, lädt das Museum Schloss Burgk zu mehreren Veranstaltungen und Aktionen ein. Ab 11 Uhr sind Groß und Klein eingeladen, mit der Geschichtenerzählerin Antje Horn in die Welt der Tiermärchen und -geschichten einzutauchen. Ab 13 Uhr zeigen die Schüler der Förderschule des Pädagogischen Zentrums Schleiz unter Leitung von Heike Stephan das Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ als Schattentheater.

Ab 15 Uhr ist die „Orgelmaus Charlie“ auf Schloss Burgk. Sie kennt sich mit Musik, Instrumenten und vor allem mit Orgeln bestens aus. Trotzdem fragt sie dem Organisten Löcher in den Bauch, um noch mehr über dieses besondere Instrument zu erfahren.

Zwischen den Vorstellungen können sich Kinder an der Kinderschminkstation verzieren lassen, einen eigenen Button gestalten und pressen oder bei den Rittern der Osterburg das Leben der Ritter bestaunen und ritterliche Tugenden kennenlernen.

Der Eintritt in das Museum ist am Weltkindertag für alle Kinder frei. Der Eintritt zu den einzelnen Veranstaltungen beträgt jeweils 2 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene, die Tageskarte für die Veranstaltungen kostet für Kinder 5 Euro und für Erwachsene 8 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und per Telefon 03663/40 01 19 oder per E-Mail an museum@schloss-burgk.de möglich.

Schon ab Samstag, 16. September, schlagen die Ritter ihr Lager im Zwinger von Schloss Burgk auf und laden ein, sich einen Eindruck vom Leben in einem mittelalterlichen Ritterlager zu machen. Das Lager ist ab Samstagnachmittag sowie am Sonntag, Dienstag und Mittwochvormittag zugänglich.