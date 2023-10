Rückzug nach Jena

Schleiz. Die Politik habe das Thema Konkurrenzfähigkeit des stationären Einzelhandels verschlafen. Warum die Schleizer Berufsmoden ihre Filiale in Schleiz aufgibt

In der Kreisstadt Schleiz beendet ein weiterer Einzelhändler zum Jahresende sein Geschäft. Der Grund dafür sind vor allem wenige Kunden und die starke Konkurrenz im Onlinehandel.

Noch ist einiges in den Regalen der Schleizer Berufsmoden im Atriumhaus zu finden: Bauhelme, Sicherheitsschuhe, Reinigungsfachbekleidung, Gastronomiebekleidung. Doch die Regale leeren sich und zum Jahresende werden sie wohl geräumt sein. „Die Entscheidung, das Geschäft zu schließen, war ein schleichender Prozess“, sagt Andreas Splitthof, Inhaber der Schleizer Berufsmoden. Teile seiner Kundschaft seien nach und nach abgewandert und hätten sich dem bequemen Onlinehandel zugewandt. „Dieser Prozess ist auch in unserer Filiale in Jena festzustellen, aber dort gibt es deutlich mehr Laufkundschaft. Die Schleizer Filiale wird hingegen gezielt aufgesucht, aber dies immer weniger“, meint Andreas Splitthof.

Rabattaktion zur Geschäftsbelebung

Ursächlich dafür sieht der Geschäftsinhaber den Onlinehandel. „Mit ein paar Klicks ist es online bestellt und am nächsten Tag im Haus, dabei wird auf Service und Beratung keinen richtigen Wert mehr gelegt. Ein trauriger Trend“, kommentiert er. Im vergangenen Jahr habe er noch sein 30-jähriges Bestehen in Schleiz gefeiert. Doch das sei eher der letzte Versuch einer Werbeoffensive gewesen, um die Filiale und den Service in Schleiz bei den Kunden wieder in Erinnerung zu rufen. „Wir haben uns gesagt, 30 Jahre in Schleiz und 25 Jahre Atriumhaus feiern wir noch, wir haben ja auch noch Hunderte Stammkunden. Also haben wir besondere Rabattaktionen gestartet, zum Beispiel bei einem Einkauf von 100 Euro gab es 25 Euro Rabatt. Wir haben Werbung geschaltet, sogar Radiowerbung, aber es hat nichts gebracht. Damit wurde dann immer deutlicher, dass die Filiale in Schleiz keine Zukunft mehr haben wird“, schildert Andreas Splitthof. Dabei habe er sich stets um seinen Kundenstamm gekümmert. Geburtstagskarten oder -briefe mit Bonusgutscheinen geschrieben. „Manchmal waren es 50 Briefe pro Monat“ erinnert er sich.

Perspektivisch, so sagt Andreas Splitthof, habe er bereits vor zwei oder drei Jahren damit gerechnet, die Filiale in Schleiz 2024 oder 2025 zu schließen. Dass dies nun früher erfolgt, sei einfach der Beschleunigung des Abwanderungsprozesses der Kunden geschuldet. Seit Mitte September habe die Schleizer Filiale deshalb auch nur noch einen Tag in der Woche geöffnet, immer dienstags von 10 bis 17 Uhr. Dann steht er selbst im Geschäft. Seinen beiden Mitarbeitern habe er kündigen müssen. Das Geschäft mit den Firmenkunden in Schleiz und in Thüringen sowie der Mietwäscheservice bleibe aber erhalten. Und natürlich das Geschäft in Jena. Vielleicht sehe er da den einen oder anderen Kunden aus Schleiz einmal wieder.

Ladengeschäft verkaufenoder vermieten

Was aus dem Ladengeschäft in Schleiz werde, wisse er noch nicht. 1998 habe er das Ladengeschäft erworben, nun suche der 64-Jährige einen Nachmieter oder einen Käufer für die rund 150 Quadratmeter, von denen etwa 20 Quadratmeter sein Büro und 30 Quadratmeter das Lager ausmachen würden.

Eine Schuld, warum so viele Einzelhändler aufgrund der Konkurrenz im Internet, ihre Geschäfte schließen, sieht Andreas Splitthof auch in der Politik. „Das Thema wurde einfach verschlafen. Die Kostenstruktur zwischen Onlinehandel und stationären Einzelhändler ist eine ganz andere. Wer nur einen Computer und Lagerraum braucht, hat eine ganz andere Kostenstruktur als ein Einzelhändler mit Ladengeschäft“, erklärt er. Dabei müsse sich der Einzelhandel in seiner Branche vor dem Internethandel eigentlich weder preislich noch qualitativ verstecken. „Wie Richard David Precht einst vorschlug wäre klug von der Politik gewesen, eine Onlinehandelsteuer zu erheben. Damit könnten die unterschiedliche Kostenstruktur von Online- und stationärem Einzelhandel besser ausgeglichen werden“, bemerkt Andreas Splitthof.

Wie er zum Berufskleidungshändler wurde, ist eigentlich eine kleine Geschichte für sich, denn ursprünglich ist Andreas Splitthof studierter Landwirt. Doch nach der Wende erledigte sich dies für ihn, er arbeitete zunächst in unterschiedlichen Branchen im Außendienst, war dann freier Handelsvertreter für Reinigungstechnik- und mittel. „So kam ich immer wieder in Kontakt mit dem Thema Berufsbekleidung und 1992 habe ich dann mein erstes Geschäft in Schleiz eröffnet. Die Berufsmoden Splitthof wird es auch weiterhin noch geben, aber ab kommendem Jahr halt nur noch in Jena und als Geschäftskundenservice, der gerne vor Ort kommt. Dankbar bin ich allen treuen Kunden, die 31 Jahre Schleizer Berufsmoden erst möglich gemacht haben“, schließt er ab.