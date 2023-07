Christian Stang aus Regensburg ist ein Experte der deutschen Sprache und ein langjähriger Freund des Museums in Rutheneum. Nun hat er mit seinen Werken ein neues Ausstellungsmodul gestaltet.

Rutheneum in Schleiz: Neue Ausstellungsvitrine befasst sich mit der Rechtschreibung

Schleiz. Christian Stang ist ein Experte der deutschen Sprache und ein Freund des Museums in Rutheneum. Nun sind seine Werke dort ausgestellt.

An der Laufkundschaft hapert es zwar noch, aber mit der Zahl der Führungen ist man im Museums im Rutheneum in Schleiz zufrieden. Neben der Sonderschau des Handels- und Gewerbevereins findet sich in den Räumen auch ein neues Ausstellungsmodul, das – wie sollte es für Schleiz anders sein – Rechtschreibung und Typographie als Schwerpunkt hat.

„Das Fassadengerüst hat bestimmt einige abgeschreckt“, meint der ehrenamtliche Museumsleiter Günther Rocktäschel. Das ist zwar mittlerweile wieder abgebaut, aber dennoch sind zu den üblichen Öffnungszeiten nur wenige Besucher im Museum anzutreffen. „Dafür haben wir aber in den kommenden Monaten viele Anmeldungen für Führungen“, so Rocktäschel.

Diesen kann er eine Bereicherung in den Ausstellungsräumen zeigen. In einer Glasvitrine ist ein Großteil der Publikationen zu sehen, die Christian Stang in den drei vergangenen Jahren verfasst hat. Das 1994 erschiene Erstlingswerk mit dem Titel „Zeichensetzung – kurz und bündig“ ist dort ebenso zu finden wie zahlreiche Duden-Ratgeber. Die Besucher finden in dem Modul auch Werke zur Mikrotypographie, die laut Autor beispielsweise erläutern, wann man vor oder nach dem Schrägstrich ein Leerzeichen setzen kann oder welche Gestalt typographisch korrekt gesetzte Anführungszeichen haben.

Die Sonderausstellung des Handels- und Gewerbevereins Schleiz im Museum in Rutheneum befasst sich mit dem Thema Mode im Wandel der Zeit. Foto: Sophie Filipiak

„Es ist eine große Ehre für mich, dass eine Reihe meiner Veröffentlichungen an einer der wichtigsten Wirkungsstätten Konrad Dudens ausgestellt wird“, so der Autor aus Regensburg. Der 48-Jährige habe sich schon in seiner Grundschulzeit für die deutsche Sprache begeistert und wurde für deine diesbezüglichen Verdienste unter anderem mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet.

Seit 2011 ist Christian Stang an die Universität Regensburg abgeordnet. Dort stehe er Studierenden und Mitarbeitenden in orthografischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite, erklärt er in einer Pressemitteilung.

Die Freundschaft zwischen der Arbeitsgruppe „Dudenker“ und Christian Stang bestehe schon seit Gründung des Duden-Museums, so der ehrenamtliche Museumsleiter Günther Rocktäschel. „Wir kennen uns daher seit 2018 und sind froh, dass wir ihn bei Fragen immer kontaktieren können.“ Darunter auch die korrekte Zeichensetzung in den Texten der Infobroschüre des Museums im Rutheneum.

Bekannt ist sie bereits. Zum Thema „Mode im Wandel der Zeit“ hatte der Handels- und Gewerbeverein Schleiz anlässlich des Stadtjubiläums im vergangenen Jahr eine historische Modenschau auf die Beine gestellt. Insgesamt 17 Familien stellten Leihgaben zur Verfügung. Nun ist die Ausstellung im Museum zu sehen. Zu jeder Epoche werden Rollups und eine Schaufensterpuppe mit der typischen Kleidung der jeweiligen Zeit präsentiert.

Das Museum im Rutheneum ist mittwochs und samstags, jeweils 15 bis 17 Uhr, geöffnet sowie nach Absprache und für Führungen.