Saale-Orla-Kreis beschließt neuen Familienförderplan

Schleiz/Pößneck. Was man braucht, damit das Familienleben gut funktioniert, wurde auf fast 130 Seiten festgeschrieben.

„Zeit ist ein wichtiges Thema in Familien. Diese aufzubringen und sie gut zu nutzen sowie Strukturen zu optimieren, um Familien mehr Raum dafür zu schaffen, darum geht es auch im neuen Familienförderplan des Saale-Orla-Kreises für die Jahre 2023 bis 2028“, sagt Sandra Steinmark, die als Sozialplanerin für die Erstellung verantwortlich ist.

Seit 2019 beteilige sich der Kreis am Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“, bei dem es darum geht, die Familieninfrastruktur bedarfsgerechter zu gestalten. Projekte rund um den Begriff Familie sollen so etabliert werden. Dabei wird der Blick auf alle Generationen gerichtet – also von Seniorinnen und Senioren bis zu Kleinkindern.

Alle fünf Jahre sei eine neue Überarbeitung gefordert, da sich Lebensbedingungen verändern. So habe man aufgrund der vergangenen Jahre erkannt, dass ein hoher Bedarf an Kinderbetreuungsmöglichkeiten bestehe und die Zahl der pflegenden Angehörigen hoch sei und dass besonders im ländlichen Bereich Mobilität eine große Rolle spiele.

Der Familienförderplan gibt nicht nur einen Überblick, sondern sei gleichzeitig die Grundlage für Fördergelder, die für Projekte benötigt werden. Außerdem soll so eine bessere Vernetzung erreicht und die Kooperationen vom Mobilen Seniorenbüro bis zur Erziehungsberatung gestärkt werden. Der Titel „Chancengerecht zusammen leben“ soll sämtliche Formen des Familienlebens umfassen, vom Mehrgenerationenhaushalt bis zur Patchworkfamilie.

Ideen für Projekte könnten jederzeit, hinsichtlich von Fördermöglichkeiten, an den Fachbereich Jugend, Soziale und Gesundheit im Landratsamt des Kreises vorgetragen werden.

Der Familienförderplan ist einsehbar unter www.saale-orla-kreis.de