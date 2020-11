Der Saale-Orla-Kreis bittet die Bundeswehr um Hilfe beim Durchführen von Coronatests und der Kontaktverfolgung. Der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) hat sich in Quarantäne begeben, weil bei einer Person aus dem näheren Familienumkreis Corona festgestellt wurde.

Lange wurde im Saale-Orla-Kreis darauf verzichtet, die Bundeswehr um Unterstützung zu bitten. Stattdessen wurden die Mitarbeiter des Gesundheitsamts von Beschäftigten anderer Bereiche der Kreisbehörde unterstützt. Mit dem rasanten Anstieg der Fallzahlen in den vergangenen Tagen und der kaum noch zu bewerkstelligenden Kontaktnachverfolgung blieb nun jedoch nur noch diese Option. Eine Entscheidung ob und wenn ja, wie viele Soldaten bei der Pandemiebekämpfung im Saale-Orla-Kreis aushelfen, dürfte im Laufe der Woche fallen.

Im Vergleich zum Vortag kamen am Dienstag 25 weitere Personen hinzu, bei denen das Corona-Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei einem Rekordwert von 181,25. Das entspricht 145 nachgewiesenen Neuinfektionen innerhalb einer Woche. Räumlich verteilen sich die letzten 25 Fälle auf Neustadt (2), Pößneck (3), Remptendorf, Schleiz (8) und Tanna (3) sowie die Verwaltungsgemeinschaften Oppurg, Ranis-Ziegenrück (2) und Seenplatte. Vier Positivbefunden konnte der Wohnort noch nicht zugeordnet werden.

Der Schleizer Bürgermeister Marko Bias bestätigte auf Anfrage, dass er sich ab Dienstag in Quarantäne begeben habe. Er wurde am Montagabend vom Krankenhaus, in das der Familienangehörige vom Rettungsdienst gefahren wurde, über den Positivbefund informiert. „Mir geht es gut, noch merke ich keine Symptome“, teilte Marko Bias auf Anfrage mit.

Der Sieben-Tage-Index im Nachbarlandkreis Saalfeld-Rudolstadt liegt bei 147 Fällen pro 100.000 Einwohnern, in der Stadt Hof bei fast 300, im Landkreis Hof knapp über der 200er-Marke.