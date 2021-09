Saale-Orla-Kreis droht erste Corona-Warnstufe zu erreichen

Saale-Orla-Kreis. Der Saale-Orla-Kreis überschreitet erstmals seit Anfang Juni den Wert einer Inzidenz von 35. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen liegt über dem ersten Schwellenwert.

Seit Inkrafttreten des im August eingeführten Thüringer Corona-Frühwarnsystems befindet sich der Saale-Orla-Kreis ununterbrochen in der sogenannten Basisstufe; also vereinfacht gesagt im grünen Bereich, der keine zusätzlichen Corona-Regeln erforderlich macht. Das könnte sich im Laufe der Woche erstmals ändern.

Nachdem bereits die Hospitalisierungsinzidenz („Schutzwert“) – also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patienten innerhalb einer Woche, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – seit mehreren Tagen den ersten Schwellenwert von 4,0 überschreitet (aktuell 6,3), stieg zum heutigen Dienstag auch die Sieben-Tage-Inzidenz über den ersten Schwellenwert von 35 (aktuell 36,4). Sollten beide Schwellenwerte für drei aufeinanderfolgende Tage überschritten bleiben – also auch am Mittwoch und Donnerstag –, würde der Saale-Orla-Kreis die sogenannte Warnstufe 1 erreichen.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erweiterung der Testpflicht bei Warnstufe 1

Sollte das eintreten, wären zusätzliche Infektionsschutzmaßnahmen für den Landkreis notwendig. Die Landesregierung gibt für die Warnstufe 1 die Erweiterung der Testpflicht für bestimmte Angebote in geschlossenen Räumen, etwa Gaststätten, Hotels oder Fitnessstudios, vor. Hinzu kommt die Schaffung eines Testangebots in Schulen. Darüber hinaus sind weitere, an die jeweilige Situation vor Ort angepasste Regelungen denkbar.

„Wir bereiten uns auf das Erreichen der Warnstufe 1 vor, warten aber zunächst die Entwicklung der nächsten Tage ab. Sollte es tatsächlich nötig werden, zusätzliche Regelungen für den Saale-Orla-Kreis zu treffen, werden wir umgehend darüber informieren“, erklärt Landrat Thomas Fügmann. Mit den Landkreisen Gotha, Hildburghausen, Saalfeld-Rudolstadt und Unstrut-Hainich befinden sich aktuell vier Thüringer Regionen in Warnstufe 1.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Schleiz.