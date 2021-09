Nächster Kreis in Ostthüringen erreicht Corona-Warnstufe 1

Schleiz. Der Saale-Orla-Kreis hat die Corona-Warnstufe 1 erreicht. Die Einführung zusätzlicher Maßnahmen wird nun geprüft.

Der Saale-Orla-Kreis weist zum heutigen Donnerstag den dritten Tag in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz oberhalb des Schwellenwerts von 35 aus (aktuell 45,2). Gleichzeitig liegt auch die Hospitalisierungs-Inzidenz (die Zahl der corona-bedingten Krankenhauseinweisungen) seit mehreren Tagen oberhalb des ersten Schwellenwerts von 4,0 (aktuell 5,0). Das bedeutet, dass im Saale-Orla-Kreis mit dem heutigen Donnerstag Corona-Warnstufe 1 gilt. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich damit darauf einstellen, dass es zusätzliche Infektionsschutzmaßnahmen geben könnte, die über das bisherige Maß hinausgehen. Aber: Für den Moment gelten alle Corona-Regelungen wie bisher fort. Mögliche Neuerungen werden erst in der kommenden Woche greifen.

„Wir prüfen nun in Abstimmung mit den zuständigen Landesbehörden, ob ein zusätzliches Regelwerk für den Saale-Orla-Kreis nötig ist und wenn ja, wie es aussehen könnte. Sollte es dazu kommen, werden wir den Bürgerinnen und Bürgern aber mehrere Tage Vorlaufzeit geben, um sich darauf einzustellen. So wurde es beispielsweise auch im Nachbarlandkreis Saalfeld-Rudolstadt gehandhabt“, erklärt Landrat Thomas Fügmann.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Denkbare Maßnahmen sind die Schaffung eines flächendeckenden Testangebots in Schulen sowie die Einführung der sogenannten 3G-Regel für bestimmte Angebote in geschlossen Räumen. In dem Fall dürften Einrichtungen wie Gaststätten, Hotels oder Fitnessstudios nur noch Personen einlassen, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind und das nachweisen können. Eine grundsätzliche Untersagung bestimmter Angebote oder Veranstaltungen aus Infektionsschutzgründen wird es nicht geben. Sobald die Details zum weiteren Vorgehen im Saale-Orla-Kreis feststehen, wird das Landratsamt umgehend darüber informieren.

Eine tagesaktuelle Veröffentlichung der Richtwerte des Frühwarnsystems für den Saale-Orla-Kreis ist auf www.saale-orla-kreis.de oder beim Thüringer Gesundheitsministerium unter www.tmasgff.de/fruehwarnsystem zu finden. Der Saale-Orla-Kreis würde aus der Warnstufe 1 zur Basisstufe zurückkehren, wenn die drei Richtwerte für sieben aufeinanderfolgende Tage unter den jeweiligen Schwellenwerten liegen.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Schleiz.