Saale-Orla-Kreis: Infektions-Zahlen schwanken durch Störung

Schleiz. Am Donnerstag 15, am Freitag 151 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus an Saale und Orla. Das sind die Gründe für die unterschiedlich hohen Zahlen.

Die Infektionszahlen im Saale-Orla-Kreis scheinen alles andere als konstant zu sein, zumindest mit Blick auf die vergangenen Tage. Wurden am Mittwoch 201 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus von der Kreisverwaltung gemeldet, waren es am Donnerstag lediglich 15, am Freitag dann wieder 151. Dies, so Pressesprecher Alexander Hebenstreit vom Landratsamt Saale-Orla, habe mit einer Störung des Systems zu tun. So konnten am Donnerstag nur 15 Neuinfektionen gemeldet werden. In den 151 Meldungen am Freitag seien die Nachmeldungen vom Vortag enthalten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis sinkt zum Freitag auf einen Wert von 921,7. Und auch die regionale Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz sinkt nach Angaben der Kreisverwaltung zum Wochenende auf 6,3. Thüringenweit sind 34,1 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Zudem kam es an Saale und Orla zu einem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.