Saale-Orla-Kreis: Infektionszahlen steigen nach Wochenende wieder an

Nach nur wenigen Neuinfektionen am Montag – was vornehmlich mit dem niedrigen Testaufkommen am Wochenende zu erklären ist – steigen die Infektionszahlen im Saale-Orla-Kreis wieder spürbar an. Das teilt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in einer Pressemitteilung mit. Von Dienstagmorgen bis Mittwochmittag registrierte demnach das Gesundheitsamt 63 Positivnachweise auf das Coronavirus SARS-CoV-2.

Die meisten Neuinfektionen in VG Ranis-Ziegenrück und Triptis

Besonderheiten, wie etwa größere Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen, tragen nicht zu den Zuwächsen bei. Vielmehr verteilt sich das Infektionsgeschehen weiterhin über den kompletten Landkreis, wenngleich die nördliche Region etwas stärker betroffen ist. So lassen sich die meisten Neuinfektionen den Verwaltungsgemeinschaften Ranis-Ziegenrück (13) und Triptis (6) sowie den Städten Pößneck (8) und Neustadt (6) zuordnen. Ebenfalls sechs neue Corona-Fälle gibt es in Rosenthal, heißt es aus dem Landratsamt.

Gänzlich verschont blieb keine Region; bei Bewohnern aller selbstständigen Städte und Einheitsgemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften wurde das Coronavirus nachgewiesen.