Und jährlich grüßt das Murmeltier, wenn die Frage im Raum steht, ob der Saale-Orla-Kreis gut auf den Winterdienst vorbereitet ist. 1600 Tonnen Salz sind an den drei Standorten Pößneck, Wüstendittersdorf (Schleiz) und Bad Lobenstein seit Mai eingelagert.

„Die Ausschreibung und der Ankauf für Streusalz werden bis Mai abgeschlossen, da in dieser Zeit die Preise am günstigsten sind“, sagt Andreas Freund, Leiter des Fachdienstes für Kreisstraßen. Weil in Pößneck jedoch bis zum 11. November zwei neue Salzsilos aufgestellt werden, sind die Salzlieferungen voraussichtlich erst Mitte November abgeschlossen.

„Eines der neuen Silos steht seit Montag bereit. Das befüllen wir diese Woche schon mal vorsorglich mit Salz, falls ein Kälteeinbruch kommt“, sagt Andreas Weber vom Kreisbauhof Pößneck. Das zweite neue Silo werde am 11. November aufgestellt. Die alten Salzbehälter mussten ersetzt werden, weil sie undicht geworden waren.

Die Kreisstraßenmeisterei des Saale-Orla-Kreises kümmert sich um 79 Kreisstraßen mit einer Länge von insgesamt 275 Kilometern und versucht, sie schnee- und eisfrei zu halten. Zwölf Fahrzeuge bedienen ihre festgelegten Routen. Von Pößneck, Schleiz und Bad Lobenstein werden je vier Routen abgefahren, bei anhaltendem Schneefall auch mehrfach hintereinander.

Auf dem Gelände des Kreisbauhofes in Wüstendittersdorf lagert Steusalz. Verladen wird es mittels eines Salzladegerätes, an dem Straßenmeister Michael Aust (links) steht. Straßenwärter Marco Zapf wird mit seinem Streufahrzeug unterwegs sein, sobald es schneit oder glatt wird. Foto: Uwe Lange

Im Raum Schleiz und Bad Lobenstein jedoch ist der Winterdienst anspruchsvoller als andernorts, heißt es seitens des Landratsamtes. „Der Temperaturunterschied zwischen dem Oberland und dem Orlatal beträgt erfahrungsgemäß mindestens zwei Grad Celsius“, sagt Andreas Freund. Darüber hinaus komme speziell in der Region um Wurzbach immer wieder die Schneefräse zum Einsatz, was für die Verantwortlichen dort einen wesentlich größeren Aufwand darstelle.

Besonders schwierig wäre es, bei ständig wiederkehrendem, starkem Schneefall die Straßen freizuhalten, so der Fachdienstleiter. „Der Verbrauch an Streusalz und Diesel steigt bei solchen Witterungsbedingungen extrem an.“ Zudem müssten die für den Winterdienst zuständigen Mitarbeiter ständig im Einsatz sein, um Herr der Lage zu bleiben.

Erfahrungsgemäß seien auch die milden Winter besonders tückisch. „Kräftige Regenschauer in Kombination mit einer direkt folgenden Kaltfront spülen das Salz von der Straße und führen zu einer schnellen Vereisung der Oberfläche. So eine Wetterlage hatten wir an einem Februartag dieses Jahres, als in den frühen Morgenstunden ein Milchlaster zwischen Löhma und Göschitz von der Fahrbahn rutschte und umkippte“, sagt Andreas Freund.

An Stellen, die besonders anfällig für Schneeverwehungen seien, stellt die Kreisstraßenmeisterei Schneefangzäune auf. 7800 sind das im Landkreis. „Diese erleichtern den Winterdienst enorm an Stellen, die von starken Verwehungen betroffen sind,“ sagt der Fachdienstleiter.

26 Straßenwärter und -meister unterwegs

In zwei Schichten – montags bis freitags, 3 bis 20 Uhr – arbeiten die Mitarbeiter des Winterdienstes. An Wochenenden und bei besonderen Witterungsbedingungen wie Regen mit Glatteisbildung, starken Schneefällen oder Schneeverwehungen würden die Straßen durch den witterungsbedingten Rufbereitschaftsdienst geräumt werden. Insgesamt sind für den Winterdienst 26 Straßenwärter und ein Straßenmeister im gesamten Landkreis unterwegs.

„Und natürlich haben auch zu Weihnachten und Silvester einige Mitarbeiter Winterdienst-Bereitschaft, um auch bei einer weißen Weihnacht und einem verschneiten Silvester für freie Fahrt zu sorgen“, versichert Freund. Weiße Weihnachten habe es übrigens jüngst in den Jahren 2012 und 2017 im Saale-Orla-Kreis gegeben. Daran erinnert sich Andreas Freund noch.

Der Winterdienst auf der Autobahn 9 im Gebiet des Landkreises, also zwischen Lederhose und der bayerischen Grenze, wird von der Via Gateway Thüringen GmbH bestritten. Bei Blintendorf und Dittersdorf stehen deren Räumfahrzeuge bereit.