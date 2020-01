Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saale-Orla-Kreis präsentiert sich auf Grüner Woche in Berlin

Der Saale-Orla-Kreis präsentiert sich vom 17. bis 26. Januar auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Zum siebten Mal begrüßen die Thüringer Aussteller ihre Gäste in der Halle 20 auf dem Messegelände in der Hauptstadt zur weltgrößten Verbrauchermesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau – darüber informierte am Donnerstag die Pressestelle der Kreisverwaltung.

In diesem Jahr heißt das Motto in der Thüringenhalle: „Bach und Goethe in Arnstadt und Ilmenau“. Der Ilmkreis ist Schwerpunkt für den Freistaat. Aber auch die Region zwischen Saale und Orla wird mit Köstlichkeiten und Urlaubsangeboten Appetit auf einen genussvollen Aufenthalt hier machen.

„Die Pößnecker Schokoladenfabrik Heinerle-Berggold ist wieder mit dabei“, informiert Nadine Wagner von der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes in Schleiz

Produkte der Dittersdorfer Milch GmbH am Gemeinschaftsstand

Am Gemeinschaftsstand der Landesvereinigung Thüringer Milch können die Messebesucher wieder Milch und Milchprodukte aus Thüringer Molkereien kaufen und die beliebten Produkte probieren – unter anderem von der Dittersdorfer Milch GmbH.

Aus dem Saale-Orla-Kreis sind außerdem die Landfleischerei Lindig aus Dobian sowie Andreas Weidhaas aus Oettersdorf mit Fellprodukten und Teddys vertreten. Lust auf die Urlaubsregion macht Frank Bachmann vom Kneipp-Ferienhof „Alte Försterei“ aus Knau als Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft „Urlaub auf dem Lande / Ferien auf dem Bauernhof“.

Am Stand der Region Thüringer Meer und Thüringer Wald stehen Mitarbeiterinnen des Landratsamtes und seiner Einrichtungen den Gästen Rede und Antwort. Sehr gefragt sind erfahrungsgemäß jedes Jahr die Erlebniskarten Thüringer Wald und Meer des Tourismusverbundes sowie Flyer und Broschüren über Wander-, Fahrradtouren, Sehenswürdigkeiten der Region sowie über Schlösser und Burgen.

Als besonders fröhliche Repräsentantinnen der Region sind wieder Tänzerinnen aus dem Orlatal auf der Bühne der Halle 20 zu erleben: am 20. Januar die Tanzgruppe „Fresh á nett“ aus Pößneck und am 23. Januar die Gaudimotten des Carnevalclubs Molbitz.