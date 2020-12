Saale-Orla-Kreis registriert 52 neue Corona-Fälle

Schleiz/Bad Lobenstein/Pößneck. Die Zahl der Neuinfektionen ist im Saale-Orla-Kreis weiter auf hohem Niveau. Die meisten Positivbefunde gibt es in Neustadt, Pößneck und der VG Triptis.

Das Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises meldet am Mittwoch weitere 52 Corona-Fälle zwischen Triptis und Wurzbach. Damit bewegt sich das Infektionsgeschehen in etwa auf dem Niveau der Vorweihnachtszeit. Von vereinzelten Ausreißern nach oben - zumeist im Zusammenhang mit großflächigen Testreihen in Gemeinschaftseinrichtungen - abgesehen, pendelte sich der tägliche Zuwachs seit Mitte Dezember grob im Bereich von täglich 50 nachgewiesenen Neuinfektionen ein, teilt das Landratsamt mit.

Die meisten der jüngsten Positivbefunde lassen sich Bürgerinnen und Bürgern aus Neustadt, Pößneck und der Verwaltungsgemeinschaft Triptis (jeweils 7) zuordnen. Mehrere Neuinfektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 gibt es zudem in Bad Lobenstein (3), Remptendorf (4) und Rosenthal (4) sowie den Verwaltungsgemeinschaften Oppurg (4), Ranis-Ziegenrück (6) und Seenplatte (6).

Für Rückfragen zum Thema Corona sind die Telefone der Bürgerhotline im Landratsamt Saale-Orla-Kreis im neuen Jahr wieder von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr unter 03663/488 888 erreichbar. Schriftliche Anfragen können zudem via E-Mail an buergerhotline@lrasok.thueringen.de gestellt werden.