Zum Start in die neue Woche ist der Saale-Orla-Kreis damit wieder in den roten Bereich der Corona-Skala gerutscht, teilte das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Zwar sei man noch weit entfernt von den Inzidenz-Werten vieler anderer Regionen Deutschlands, wo innerhalb einer Woche weit über 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gemeldet wurden, doch weniger kritisch werde das Überschreiten des Risikowerts von 50 dadurch nicht.

Mit 47 nachgewiesenen Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen – davon 18 über das Wochenende – erreicht der Saale-Orla-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 58,75. Die zügige Ermittlung von Infektionsketten und Kontaktpersonen als zentrales Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie stößt damit an Ihre Grenzen, heißt es aus dem Landratsamt. „Viele Infektionsketten sind nicht mehr nachvollziehbar“, konstatiert entsprechend Amtsarzt Torsten Bossert. Innerhalb des Saale-Orla-Kreises scheine derzeit das Gebiet des Altkreises Schleiz besonders stark betroffen zu sein. Das spiegle auch die 18 gemeldeten Neuinfektionen vom Wochenende wider.

Demnach seien in den Einzugsbereichen der Stadt Gefell, Tanna und der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte jeweils drei neue Infektionen registriert. In der Kreisstadt Schleiz sind es fünf und zwei im Einzugsgebiet der Stadt Hirschberg. Jeweils eine registrierte Neuinfektion gab es in den Einzugsgebieten von Wurzbach sowie die Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück.

