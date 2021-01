Saale-Orla-Kreis will dieses Jahr mit 131,6 Millionen Euro wirtschaften

Der Saale-Orla-Kreis wird 2021 nach jetzigen Planungen im Vergleich zum Vorjahr 4,4 Millionen Euro mehr für Soziales und 6,3 Millionen Euro mehr aus dem Verwaltungshaushalt ausgeben. Damit müssten unter anderem 1,3 Millionen Euro Tarifsteigerungen für das Personal, Kostensteigerungen von 449.000 Euro beim ÖPNV-Zweckverband, aber auch 150.000 Euro für coronabedingte Schutzausrüstung und Verbrauchsmittel finanziert werden. Im Sozialbereich seien beispielsweise Mehrausgaben von 903.000 Euro für die Grundsicherung, 387.000 Euro für die Sozialhilfe und 712.500 Euro für die Pflege geplant, weil die Fallzahlen gestiegen seien. Das teilte Finanzfachdienstleiter Philipp Unger am Montagnachmittag bei der ersten Lesung des Haushaltsplanes 2021 auf der Kreistagssitzung in Neustadt mit.

Der Landkreis will im Jahr 2021 mit einem Budget von rund 131,6 Millionen Euro und damit rund 16,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr wirtschaften. Im 22,5 Millionen Euro großen Vermögenshaushalt sind allein 4,5 Millionen Euro mehr Umschuldungen enthalten, erklärte Philipp Unger. Obwohl der Kreisumlage-Hebesatz mit 45,37 Prozent unverändert bleibe, werden die Städte und Gemeinden mit 36,5 Millionen 790.000 Euro mehr an den Landkreis abführen müssen. Laut dem ursprünglichen Finanzplan hätte es eine Steigerung um 3,45 Millionen Euro gegeben. Doch die Kreistagsmitglieder hatten sich vor einem Jahr entschlossen, den Hebesatz zu senken.

Aus dem Vermögenshaushalt sollen für die Neuausstattung von Schulen und Schulbaunahmen allein 2,9 Millionen Euro an die Grundschule Wurzbach fließen. Weitere Ausgaben sind für die Grundschulen Schleiz, Neunhofen, Pößneck-Ost, die Regelschulen Schleiz, Oppurg und die Gemeinschaftsschule Triptis vorgesehen. Investiert werden sollen 200.000 Euro in die Soft- und Hardware zur Vorbereitung der eAkte und eRechnung, 400.000 Euro in die Restitution von Möbeln und in die Wallgrabenbrücke auf Schloss Burgk, 202.000 Euro als Zuschuss für die Drehleiter der Feuerwehr Pößneck, 1,5 Millionen Euro in die medizinische Infrastruktur sowie 550.000 Euro in die Kreisstraßen Tanna-Willersdorf und 350.000 Euro am Schleizer Dreieck.

Auf Anfrage von Wolfgang Kleindienst (UBV) teilte Fachdienstleiter Jens Heynisch mit, dass bis Ende Februar 2021 entschieden werden soll, ob die Grundschule in Pößneck-Ost saniert oder neu gebaut werde. Eingehende Untersuchungen beider Varianten habe es gegeben, ein neuer Standort wurde besichtigt.

Der Haushaltsentwurf soll in den Ausschüssen diskutiert und zur nächsten Kreistagssitzung am 1. März zum Beschluss vorgelegt werden, sagte Landrat Thomas Fügmann (CDU). Die AfD erhielt für ihren Änderungsantrag nicht die notwendige Mehrheit, der die Kennzeichnung von freiwilligen Leistungen und eine bessere Erläuterung der Haushaltspositionen im Zahlenwerk verlangte.