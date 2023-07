Saaleradweg: Spätes Anradeln im Saale-Orla-Kreis

Pottiga. Etappenstopp in Pottiga: Verein Saaleradweg holt abgesagte Etappe der rund 400 Kilometer langen Tour nach

Das Anradeln des Saaleradweges von der Quelle im Fichtelgebirge bis zur Mündung der Saale in die Elbe ist Tradition, schließlich wird damit die Radsaison offiziell eröffnet. In diesem Jahr gab es aber eine Unterbrechung. Der Abschnitt des Weges, der durch den Saale-Orla-Kreis führt, wurde übersprungen – Schuld war das launische Aprilwetter. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, daher wurde am Donnerstag der Streckenabschnitt nachgeholt.

Das Anradeln war vom 24. April bis 3. Mai durch den Verein Saaleradweg geplant. Jedoch musste die Tour auf dem gut 400 Kilometer langen Radweg, der Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt verbindet, aufgrund der kühlen Witterung von acht auf fünf Etappen verkürzt werden.

Nun wurde bei sommerlichen Temperaturen alles nachgeholt, inklusive einiger Stopps. Die erste Etappe führte die Radfahrer von der Saalequelle bis nach Rudolphstein. Den ersten Halt am Donnerstag auf Thüringer Gebiet bildete die Aussichtsplattform in Pottiga. Dort wurden die Reisenden von Landrat Thomas Fügmann begrüßt, der mit dem Auto gekommen war. Im Anzug kann man eben schlecht Radfahren.

Es herrschte eine entspannte Atmosphäre. Schließlich sei man heute auch noch nicht so viel geradelt, erklärte Klaus-Jochen Weidner vom Vorstand des Vereins Saaleradweg. Er selbst hat vor vier Jahren zum letzten Mal am Anradeln teilgenommen, daher fallen ihm die Veränderungen an der Landschaft und am Saaleradweg auf. „Der Radweg verbessert sich ständig. Vor über 30 Jahren waren wir in Hof die Vorreiter, die sich für eine Verbesserung des Weges stark gemacht haben.“ Klaus-Jochen Weidner. „Ich kann mich noch gut an die erste Fahrt erinnern, die wirklich schwierig war. Wir mussten uns Wege und Straßen erst einmal suchen, wo man überhaupt als Radfahrer fahren durfte.“ Heute habe man aber ein gut ausgebautes Netz. „Das zeigt sich auch darin, dass wir mittlerweile zu den beliebtesten Radwegen Deutschlands gehören“, so Klaus-Jochen Weidner.

Die Hälfte seiner Mitstreiter an diesem Tag war mit herkömmlichen Bikes unterwegs, die andere mit E-Bikes. Da kam natürlich die Frage nach geeigneten Ladestationen auf. Da konnte Thomas Fügmann weiterhelfen. Denn schon am nächsten geplanten Halt in Blankenstein, erklärte er, gebe es Ladestationen für E-Bikes. „Wir haben ein sehr gut ausgebautes Netz“, erklärte er.

Der schwierige Teil der Route über Blankenstein und Harra bis nach Saaldorf stand den Radfahrern da noch bevor. Für die Strapazen belohnte dann eine Fahrt mit dem Grillboot von Saaldorf bis nach Saalburg.