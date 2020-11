Friesau. Im Sägewerk in Friesau wird auf modernste Technik gesetzt. 1,3 Millionen Festmeter Holz werden in diesem Jahr dort verarbeitet

Im Sägewerk von Mercer Timber Products in Friesau ist jüngst reichlich in neue Technik investiert worden. Allein 24 Millionen Euro fließen in eine dritte Hobellinie. Die sich zurzeit in der Optimierungsphase befindet. Im Leistungsvergleich übertrifft die neue Hobellinie die beiden alten deutlich.