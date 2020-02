Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Säulen im Schlosspark Schleiz mit Farbe beschmiert

Vermutlich in der Nacht vom 15. zum 16. Januar beschmierten Unbekannte im Schleizer Schlosspark Säulen mit schwarzer Farbe. Zudem wurden weitere Sachbeschädigungen mit Farbe am Stromverteilerkasten in der Oberen Pfortengasse und am Energieversorgungshaus am Komtursteig festgestellt. „Vermutlich stehen alle in einem Zusammenhang“, so Mirko Ellrich, Amtsleiter Wirtschaft und Stadtmarketing.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Täters führten, hat die Stadtverwaltung für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Überführung des Täters beitragen, eine Belohnung in Höhe von bis zu 500 Euro ausgesetzt.

Um aber künftig die Beschädigung von privatem und öffentlichem Eigentum stoppen zu können, bedarf es auch der Mithilfe der Bürger. So kann zwar die Stadtverwaltung Strafanzeige gegen Unbekannt stellen, doch können im Nachhinein die Schuldigen meist nicht mehr ausfindig gemacht werden. Bürgermeister Marko Bias (CDU) bittet deshalb die Bevölkerung bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei (Telefon: 03663/4310) oder die Stadtverwaltung (Telefon: 03663/48040) zu benachrichtigen.