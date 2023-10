Saisonabschluss im Ferienland bei Crispendorf an Halloween

Crispendorf. Kinder im Halloweenkostüm fahren am Dienstag, 31. Oktober, kostenfrei mit der Ferienlandeisenbahn.

Ein letztes Mal vor den Wintermonaten trauen sich die Lokomotiven der Ferienlandeisenbahn an Halloween auf ihre Strecke im Ferienland bei Crispendorf. Jedoch könnten ihnen dabei gruselige Gestalten entlang der Strecke begegnen.

Die Züge starten zwischen 13 und 18 Uhr am Bahnhof Festwiese der Ferienlandeisenbahn und fahren im Abstand von bis zu 20 Minuten. Kinder im Halloweenkostüm fahren kostenfrei mit. Kostenfrei gibt es auch pro Fahrkarte einen Glühwein oder einen Kinderpunsch dazu. Zudem werden Kaffee, Kuchen, Getränke, Snacks und Roster angeboten. Wem es dennoch zu warm wird oder wer eine Abkühlung nach der gruseligen Fahrt benötigt, kann sich noch ein Eis zum halben Preis gönnen.

Arbeiten haben begonnen

Die Eisenbahner der Ferienlandeisenbahn verabschieden sich mit ihren Lokomotiven „Crispi“ und „Maja“ in die Winterpause, wobei lediglich der Personenverkehr auf der Strecke ruht. Schon am vergangenen Wochenende wurde mit Instandsetzungsarbeiten am Gleis begonnen. Knapp 80 Schwellen und 70 Tonnen Schotter werden bis Ende März ausgetauscht. Denn zu Ostern sollen die Bahnen wieder rollen und viele kleine und große Gäste bei einer Rundfahrt durch die verschiedenen Jahreszeiten der Natur begeistern.

Die Ferienlandeisenbahn fährt entlang der Wisenta und kreuzt den Rundwanderweg Saale-Wisenta-Plothengrund. Für einen kleinen Spaziergang ist die Ferienlandeisenbahn ein guter Ausgangspunkt. Vom Bergkamm schaut man zur Saale hinunter und in Sichtweite befindet sich die Talsperre.