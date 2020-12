Sattelzug war auf der Autobahn bei Rudolphstein deutlich zu schnell

Vor den Augen einer Streife der Hofer Verkehrspolizei raste am frühen Dienstagmorgen auf der A 9 ein voll beladener Sattelzug mit mehr als 100 km/h den auf Tempo 60 begrenzten Saaleabstieg zur Landesgrenze Thüringen hinunter.

Bei der folgenden Kontrolle kamen laut Mitteilung der Polizei weitere Geschwindigkeitsüberschreitungen zum Vorschein. Das Kontrollgerät im Lkw hatte Geschwindigkeiten bis zu 122 km/h gespeichert. Der 55-jährige Fahrer muss mit einem Bußgeldbescheid von gut 650 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Fünf Stunden lang hatte die Verkehrspolizei zudem am Montagnachmittag die Geschwindigkeit auf der B 2 in Töpen nahe der Landesgrenze überwacht. Von den rund 600 Autofahrern, die die Lichtschranke durchfuhren, mussten laut Mitteilung 34 beanstandet werden. Sieben waren so schnell, dass sie ein Bußgeld mit Punkten erwartet. Der Schnellste war ein Audi-Fahrer aus Tschechien, der es in der Ortschaft auf 81 km/h brachte