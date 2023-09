Schaffung von Arbeitsgelegenheiten im Saale-Orla-Kreis: CDU-Fraktion will Leistungsempfänger in die Beschäftigung bringen

Schleiz. „Asylbewerber bringen Arbeitsbegabungen mit, die auch als wirtschaftliches Potenzial verstanden werden dürfen“, erklärt Fraktionschef Allam Hanna.

Der Landrat des Saale-Orla-Kreises soll Arbeitsgelegenheiten entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz für Leistungsberechtigte schaffen. Dies sieht ein Antrag der CDU-Fraktion vor, der zur nächsten Sitzung des Kreistages eingebracht wird.

„Es ist ein Konzept zu erarbeiten, in welchem die Städte und Gemeinden sowie soziale Träger einbezogen werden“, heißt es in dem Antrag. Es solle ein Konzept entstehen, aus dem Arbeitsgelegenheiten für erwerbsfähige Leistungsberechtigte von Bürgergeld, insbesondere anerkannte Asylbewerber, in Kooperation mit dem Jobcenter sowie den Städten und Gemeinden des Landkreises sowie sozialer Träger hervorgehen.

„Asylbewerber bringen aus ihren Herkunftsländern Lebenserfahrungen und zum Teil Arbeitsbegabungen mit, die auch als wirtschaftliches Potenzial verstanden werden dürfen“, erklärt hierzu Fraktionsvorsitzender Allam Hanna. Asylbewerber könnten zwar nicht ohne Weiteres in den ordentlichen Arbeitsmarkt integriert werden, sollten während des Verfahrens aber auch nicht auf ungewisse Zeit in Untätigkeit verharren, so der Christdemokrat.

Das Verfahren zur Durchführung von Arbeitsgelegenheiten sei mit dem Jobcenter abzustimmen. Als Hilfestellung regt die Fraktion in ihrem Antrag einen „Ideenpool“ an, in dem geeignete Arbeitsmöglichkeiten erfasst werden könnten. Tätigkeitsfelder werden insbesondere in den Bereichen öffentliche Einrichtungen, Soziales, Vereine, Kindergärten, Schulen sowie Natur-, Tier- und Umweltschutz gesehen.

Bezüglich der Kosten sollen entsprechende finanzielle Mittel im Kreishaushalt 2024 eingestellt und Refinanzierungsmöglichkeiten durch Bund und Land geprüft werden. „Da das Thema von einem enormen gesellschaftlichen Interesse ist, ist der Kreistag fortlaufend über den Sachstand der Konzepterarbeitung zu informieren“, wird in dem Antrag weiter gefordert. Als vorberatender Ausschuss solle der Sozialausschuss des Kreistages federführend sein.