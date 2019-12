Pauline (l.) und Nicole Köhler verschenken Schnupperreitstunden an Kinder.

Reitstunde an Kinder mit Handicap und aus sozial schwachen Familien zu verschenken.

„Schenke Kindern Zeit mit Pferden“

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Spenden. Viele Menschen nehmen sich ein Herz und beteiligen sich zum Beispiel an der Wunschbaum-Aktion oder spenden an nationale oder internationale Hilfsprojekte. Die junge Oberböhmsdorferin Pauline Köhler und ihre Mutter, die Schleizer CDU-Stadträtin Nicole Köhler, machen aus der sonst oft so anonymen Spende etwas Persönliches: „Ich schenke Kindern Zeit mit Pferden“, sagt Pauline Köhler.

Denn ihre freundliche Stute Mona lernt gerne neue Menschen kennen und liebt Kinder. Deshalb haben sich Mutter und Tochter dafür entschieden, drei Kindern aus sozial schwachen Familien oder mit Handicap Schnupperreitstunden mit Mona zu schenken. „Vor allem sozial Schwächere haben selten die finanziellen Mittel, sich eine Reitstunde zu leisten. Uns ist es ein Anliegen, dass Kinder, die sonst nicht die Möglichkeit haben auf einem Pferd zu reiten, diese wundervollen Tiere kennenlernen können“, sagt Nicole Köhler. Und Pauline ergänzt: „Pferde sind sehr sensibel und deshalb sehr behutsam im Umgang mit Kindern, die ein Handicap haben.“

Interessierte Eltern, Großeltern oder Freunde von Kindern aus sozial schwachen Familien oder Kindern mit Handicap können sich für die Schnupperreitstunden bei Pauline Köhler unter der Mobilfunknummer (0176) 58 88 42 11 oder über Facebook bei Pauline Köhler melden.