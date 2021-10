Schleiz: 1200-Euro-Kollekte für den guten Zweck

Schleiz. Mit dem Geld soll ein Therapiehund für eine Achtjährige angeschafft werden. Dank von Pater Matthias.

Jüngst hat in der Schleizer Bergkirche eine besondere Messe stattgefunden. Pater Matthias Maximilian Wagner O.T., der 1992 in Schleiz als Maximilian Wagner geboren wurde, dort auswuchs und das Abitur abgelegte, hat in der Bergkirche seine erste Heilige Messe gefeiert.

Hunderte Mitglieder der katholischen Kirchgemeinde Schleiz und Umgebung, Ordensbrüder und -schwestern kamen zu dem Gottesdienst zusammen, um in der Messe des römisch-katholischen Priesters des Deutschen Ordens den Segen zu empfangen und anschließend mit ihm zu feiern.

Nun dankt Pater Matthias für die zahlreichen lieben Grüße und Wünsche, Gespräche und Geschenke anlässlich seiner Feier, für die großzügige Kollekte in Höhe von mehr als 1200 Euro und zusätzlich online eingegangene Spendengelder.

Er hatte für seine Primizfeier um eine Kollekte für die achtjährige Merle aus Neustadt/Orla gebeten. Das Mädchen leidet an einem unbekannten Gendefekt und einer Autismusspektrumsstörung. Ein Therapiehund soll ihr zukünftig helfen, besser durchs Leben zu kommen, sie beruhigen und begleiten. Pater Matthias hat um die Kollekte gebeten, um damit die Anschaffung des Therapiehundes zu unterstützen. Dass allerdings so viel Geld eingeht, hat er nicht erwartet und dankt herzlich.

Der Pater ist wissenschaftlicher Assistent, Doktorand und Dozent an der Universität Luzern in der Schweiz und in der Krankenhausseelsorge bei den Barmherzigen Brüdern in Regensburg tätig. Doch auch in Schleiz ist er regelmäßig, um seine Eltern zu besuchen.