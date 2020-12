Schleiz: Anzahl der Zimmer begrenzt Aufnahmekapazität

Schleiz. Die strikte Trennung von Patienten sorgt für Engpässe in der Aufnahmefähigkeit von Krankenhäusern.

Der Kreisvorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes, Ralf Adam, berichtete im Pandemiestab des Saale-Orla-Kreises am Dienstag, dass in einem Fall am Wochenende zuerst zehn Krankenhäuser eine Patientenaufnahme verweigerten. Erst ein elftes nahm den Patienten auf. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.