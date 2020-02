Schleiz. Der Kinder- und Jugendstützpunkt soll künftig in dem Fristo- oder Aldi-Markt errichtet werden mit dem Rundkurs in der Nachbarschaft.

Schleiz beantragt Fördermittel für Pumptrack

Die Stadt Schleiz hat einen Standort für den neuen Kinder- und Jugendstützpunkt (KJS) inklusive Pumptrack gefunden und meldet diesen zwecks 66,6-prozentiger Förderung an. Der bisher in Betracht gezogene Standort in der Schreberstraße 24 wird als nicht entwicklungsfähig angesehen.

Im Bürgermeisterwahlkampf Anfang 2018 waren sich die meisten Kandidaten einig: Schleiz soll so schnell wie möglich für Kinder und Jugendliche einen Pumptrack bauen. Das ist ein hügeliger Rundkurs für Skateboards, Mountainbikes und andere Sportgeräte auf Rädern und Rollen. Der Bau sollte noch 2018 starten. Schülergruppen und Vertreter der Stadtverwaltung fuhren mit der Volkssolidarität nach Selb, um den dortigen Pumptrack zu besichtigen und zu testen. Zwei Drittel Förderung aus Bund-Länder-Programm in Aussicht Doch nach seiner Vereidigung im Juli 2018 sagte der neue Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU), dass er nicht davon überzeugt ist, dass das Gelände des Kinder- und Jugendstützpunktes in der Schreberstraße der beste Standort für dieses Vorhaben sei. Schon allein deshalb, weil man dort nicht ausreichend Parkplätze schaffen könne. Er bedauerte, dass der Fördermittelantrag vom Leader-Regionalmanagement abgelehnt wurde. Die Stadtverwaltung habe gleich im Anschluss Anfang April 2018 einen Antrag auf eine 66-prozentige Förderung aus dem Bund-Länder-Programm Kleinere Städte und Gemeinden gestellt. Nun wurden diese in Aussicht gestellt. Der Pumptrack soll nach früheren Angaben etwa 130.000 Euro kosten. Bei einer intensiven Standortuntersuchung für einen nachhaltigen Betrieb einer Pumptrackanlage in Verbindung mit einem Gebäude für das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum in Schleiz habe sich der Bauausschuss für den Standort Austeg ausgesprochen in Verbindung mit einer möglichen funktionellen Nachnutzung der Gebäude des ehemaligen Fristo- beziehungsweise Aldi-Marktes als Kinder- und Jugendstützpunkt. In Abstimmung mit dem Fördermittelgeber, dem Thüringer Landesverwaltungsamt in Weimar, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ein abgegrenztes Fördergebiet festgesetzt. „Ich rechne, dass wir im Frühjahr 2021 mit dem Bau des Pumptracks beginnen können, vielleicht schon etwas eher“, sagte Bürgermeister Marko Bias in der jüngsten Stadtratssitzung.