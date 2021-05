Schleiz bekommt einen Aldi-Markt in Holzrahmenbauweise

Alexander Hoffmann (Kreissparkasse), Stefan Tejkl (Aldi), Michael May (Bauherr von May & Co), Marko Bias (Bürgermeister) und Sandra Naumann von der Kreissparkasse (von links) beim ersten Spatenstich für den neuen Aldi-Markt auf dem Gelände der Alten Brauerei in Schleiz.