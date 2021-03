Unter anderem sollen die Parkgebühren, wie hier am Schleizer Neumarkt, für einen Monat entfallen. Und zwar dann, wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen.

Schleiz. Einzelhändler und Gastronomen in Schleiz sollen unterstützt werden.

Die Stadt Schleiz will mit mehreren Beschlüssen auf der Stadtratssitzung am kommenden Dienstag, 23. März, Gastronomen und Einzelhändler im Kernstadtgebiet unterstützen. Von einem Beschluss könnten auch zusätzlich die Bürger in Schleiz profitieren. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog