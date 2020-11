Die Bushaltestelle vor dem Feuerwehrgerätehaus in Schleiz soll zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt um einige Meter weiter vor das Landratsamt verlegt werden. Das sagte Bürgermeister Marko Bias (CDU) auf Anfrage der BfS-Fraktion zur Stadtratssitzung.

Wie berichtet, behindert die Haltestelle mit Wartehäuschen in der Oschitzer Straße die Feuerwehr beim Ausrücken. Auf Antrag der BfS-Fraktion habe die Stadtverwaltung bei der KomBus GmbH erfragt, ob die Linienbusse nicht die neuen Haltestellen vor dem Gymnasium in der ausgebauten, parallel verlaufenden Jahnstraße ansteuern könnten.

Das Verkehrsunternehmen habe am Dienstagnachmittag geantwortet, dass eine Umverlegung der Haltestelle in die Jahnstraße Nachteile bringe. Bei 6500 Fahrten jährlich würde sich die Fahrzeit jeweils um fünf bis sieben Minuten verlängern, so dass es Probleme mit Anschlussbussen geben würde. Der finanzielle Aufwand würde um jährlich 26.500 Euro steigen.

