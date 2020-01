Schleiz flächenmäßig größer als Florenz oder Straßburg

Die Stadt Schleiz ist nach der Eingemeindung von Burgk mit den Ortsteilen Burgkhammer und Isabellengrün zum Jahreswechsel flächenmäßig noch größer geworden als angenommen.

Darauf weist Timm Luckhardt, der auf der CDU-Liste mit den meisten Stimmen aller Kandidaten in den Burgker Gemeinderat gewählt und deshalb seit Jahresbeginn neues Stadtratsmitglied in Schleiz wurde. Die Stadt Schleiz hat unter „Stadtinfo - Daten und Fakten“ auf ihrer Homepage zwar Crispendorf als Ortsteil angegeben. Die Gemeinde, die mit ihren Ortsteilen Dörflas und Erkmannsdorf zum 1. Januar 2019 nach Schleiz eingemeindet wurde, ist bei der Flächenangabe auf der städtischen Homepage nicht berücksichtigt worden. Folglich ist Schleiz dank Crispendorf um 11,41 Quadratkilometer größer als angegeben.

Addiert man die Flächenangaben des Landesamtes für Statistik, kommen mit den 83,15 Quadratkilometern von Schleiz (Stand 31. Dezember 2018) und Burgk mit 13,66 Quadratkilometern sowie Crispendorf insgesamt 108,22 Quadratkilometer zusammen. Die ostthüringische Kreisstadt wäre nicht nur wie zu Jahresbeginn berichtet in der Ausdehnung größer als Bremerhaven.

„Damit wäre Schleiz flächenmäßig größer als meine Heimatstadt Kassel mit über 200.000 oder Würzburg mit etwa 130.000 Einwohnern. Wir sind auch größer als Greiz, Plauen oder Zwickau und, um international zu werden, Florenz, Salzburg, Innsbruck, Straßburg im Elsass oder Bozen und Meran zusammen“, schwärmte Timm Luckhardt. Seine Angaben finden im Online-Lexikon Wikipedia Bestätigung. So leben in Florenz auf einer Fläche von 102 Quadratkilometern knapp 379.000 Einwohner. In Schleiz mit allen seinen Ortsteilen leben nun 8890 Einwohner auf einer Fläche von 108,22 Quadratkilometern.

Gebiet mit vier Sperrmauern

Im Gebiet der Stadt Schleiz liegen seit dem Gebietszuwachs gleich vier Sperrmauern: die der vier Talsperren Burgkhammer, Bleiloch, Lössau und Wisenta. Touristisch gesehen bekommt Schleiz mit dem Museum Schloss Burgk und dem Aussichtsturm zwei Höhepunkte. Im Ortsteil Burgk befindet sich zudem das Kinderheim der Arbeiterwohlfahrt und ein Friedhof.