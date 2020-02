Die Kunsteis-Laufbahn in Schleiz hat in dieser Saison bereits mehr als 4000 Gäste verzeichnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schleiz: Kunsteis-Laufbahn verzeichnet Besucherplus

Die „Gealan Eisbahn Schleiz“ ist seit Ende November an der Oschitzer Straße auf dem Parkplatz vor dem KIK-Einkaufsmarkt in Schleiz aufgebaut und verzeichnet im dritten Jahr erneut gestiegene Besucherzahlen. Wie Inhaber Manuel Metzner berichtet, besuchten in der laufenden Saison bereits 4050 Menschen die Kunsteis-Laufbahn. Das sei ein Plus von vier Prozent.

„Wir sind in dieser Saison sehr zufrieden und freuen uns, dass jetzt schon mehr Besucher kamen als im vergangenen Jahr. Auch in den Winterferien diese Woche werden wir unsere Öffnungszeiten verlängern und haben Donnerstag bis Sonntag dann bereits ab 10 Uhr für unsere Gäste geöffnet“, erklärte Metzner. Er gehe davon aus, dass vor allem der kostenfreie Eintritt zur Kunsteis-Laufbahn auf die gestiegenen Besucherzahlen zurückzuführen sind. Zudem ist die Laufbahn bei jedem Wetter geöffnet, gleich ob es regnet, stürmt oder schneit. Das Zelt ist beheizt, sodass niemand frieren muss“ unterstreicht Metzner. Noch bis Mitte März wird die „Gealan Eisbahn Schleiz“ geöffnet bleiben und nach den Thüringer Winterferien dann wieder regulär von Donnerstag bis Sonntag von 13.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein.