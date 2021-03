Schleiz: Maskenausgabe an der Stadtbibliothek

Die vom Saale-Orla-Kreis für Leistungsempfänger des SGB II und SGB XII bereitgestellten FFP2- und OP-Masken werden in Schleiz am Dienstag, 9. März, Mittwoch, 10. März, und den darauffolgenden Mittwoch, 17. März, verteilt.

Die Ausgabe der Masken für Leistungsempfänger aus der Kreisstadt und ihren Ortsteilen erfolgt an der Stadtbibliothek am Dienstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr sowie am Mittwoch jeweils von 9 bis 12 Uhr, heißt es in einer Mitteilung der Schleizer Stadtverwaltung.

Als Nachweis müssten ein aktueller Bescheid des Jobcenters über Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beziehungsweise ein Bescheid des Landratsamtes, Fachdienst Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe, über die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII oder Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII oder die Leistungen der Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII mitgebracht werden.

