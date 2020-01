Schleiz übt Druck auf Eigentümer von Schrottimmobilien aus

Die Stadtverwaltung Schleiz will Eigentümer von innerstädtischen Schrottimmobilien unter Druck setzen: Sie sollen ihre Häuser sanieren oder aber verkaufen beziehungsweise versteigern lassen. Die Stadt selbst will dabei unterstützend eingreifen.

Die Stadt Schleiz hat in jüngster Zeit nicht nur das ehemalige Katasteramt und die Alte Küche erworben und mit Fördermitteln abreißen lassen. Auf einem Teil der Fläche will der Saale-Orla-Kreis einen Erweiterungsbau für die Goethe-Regelschule errichten. Die Kommune will das Innenstadt-Quartier neu gestalten. Eigens dafür haben Stadt und Landkreis von vier Ingenieurbüros aus dem Saale-Orla-Kreis Entwürfe erarbeiten lassen, die noch final ausgewertet werden sollen.

Nach dem Erwerb und dem zu 80 Prozent geförderten 670.000 Euro teuren Abriss der leerstehenden Fabrikimmobilie Schleizer Alben soll ein Privatinvestor ein mehrstöckiges Wohnhaus errichten. An der Ausschreibung hätten sich zwei Interessenten beteiligt. „Wir werden in der Stadtratssitzung am 31. März oder 12. Mai darüber entscheiden, welchem Konzept wir den Zuschlag geben“, sagte Bürgermeister Marko Bias (CDU).

Um einen weiteren Schandfleck zu beseitigen, habe der Bürgermeister im Auftrag der Stadt bei der Sommerversteigerung 2018 der Sächsischen Grundstücksauktion das leerstehende, doppelstöckige Haus in der Elisenstraße 22 für 5000 Euro ersteigert. Nach Beendigung der Abrissarbeiten bei den Schleizer Alben werde die Neustädter Firma Demo-Bau auch dieses Gebäude abreißen. „Die Fläche wird vorerst frei bleiben“, sagte Marko Bias.

Dach des einstigen Dönerladens in Elisenstraße eingestürzt

Auf die Eigentümer zweier benachbarter Wohn- und Geschäftshäuser (unter anderem Ex-Kebap-Haus Binbir) in der Elisenstraße übe die Stadtverwaltung Druck aus, damit sie ihre Immobilien verkaufen oder versteigern lassen. Diese seien nicht nur ein Schandfleck an der Bundesstraße 94, sondern ziehen auch fremdes Eigentum im Mitleidenschaft. „Das Dach auf der Rückseite des ehemaligen Döner-Ladens stürzt ein. Das Regenwasser läuft auch an der Wand unseres Hauses herunter“, sagte Manuel Metzner, der das benachbarte Haus Elisenstraße 8 bei einer Zwangsversteigerung erwarb und nun die beiden Wohnungen saniert.

Druck übe die Stadt auch auf die Eigentümer eines dreistöckigen, derzeit eingerüsteten Gebäudes an der Ecke der Straßen Markt und Alter Berg aus. „Das Bauordnungsamt lässt das Gebäude derzeit über eine Ersatzvornahme sichern und stellt die Kosten dem Eigentümer in Rechnung. Wir wollen, dass auch dieses Gebäude an einen interessierten Investor veräußert wird“, sagte Bürgermeister Bias. Das Problem sei, dass viele Eigentümer von Häusern im Ausland wohnen. Die Stadt Schleiz vermittle auch Kaufinteressenten für das Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Schmiedestraße/Alte Poststraße, in dem sich einst die Geschäfte Flamingo-Mode sowie Engelchen & Bengelchen befanden.

Bei einer Immobilien-Auktion habe die Stadt das dreistöckige Gebäude der einstigen Markt-Drogerie vis á vis des Rathauses erworben, das einem Investor schmackhaft gemacht werden soll. Die Stadt will ferner ein Quartier unterhalb des Schlossgeländes entwickeln. Dazu will sie das Gebäude in der Pahlhornstraße vom Landkreis erwerben, das von der Schleizer Wohnungsgesellschaft saniert werden soll.